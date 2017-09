Ile Maurice: Au Parlement - Le député Tarolah s'éclipse pour envoyer des messages indécents

Non, il ne fait pas l'objet d'une expulsion. Le Français Stéphane Driant, patron de Seaboxx Ltd et gendre… Plus »

Nous avons contacté Kalyan Tarolah. Il n'a pas répondu à notre appel. Un journaliste est parti le rencontrer chez lui. Mais un jeune homme, se présentant comme le neveu du député, a affirmé qu'il n'était pas à son domicile. Impossible de parler avec l'épouse du parlementaire non plus.

Kalyan Tarolah lui aurait déclaré qu'il pouvait l'aider à décrocher un emploi chez Orange. «Il m'avait dit qu'il parlerait au CEO qu'il connaît bien. J'ai postulé quelque temps plus tard, mais il n'y a pas eu de suite. Je ne l'ai plus revu», affirme-t-elle. L'habitante de Quatre-Soeurs ajoute que ce n'est que pendant la célébration de la fête Maha Shivaratree, au début de l'année que le député l'aurait contactée à nouveau après qu'il l'aurait vue à Bel-Air. La jeune femme aura une séance de travail prochainement avec son avocat, Me Akil Bissessur, pour déterminer s'il faut porter plainte ou nom.

C'est l'un des messages que le député aurait envoyés à la jeune femme avec une photo de lui retirant la langue. Cela a débuté le 11 avril, lors de la séance parlementaire nocturne qui avait pris fin à 23 h 05. À un certain moment, raconte-t-elle, l'élu de la circonscription de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est aurait quitté l'hémicycle momentanément pour aller prendre un cliché indécent et ensuite le lui envoyer.

