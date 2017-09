Ile Maurice: Fuel - Happy Village a perdu sa joie

Ancienne cité ouvrière aménagée alors par la propriété sucrière Flacq United Estate Ltd, Happy Village ne compte plus aujourd'hui qu'une quinzaine de familles de la cohorte d'employés de l'époque.

Chaque maisonnette de ce petit village était pourvue d'une cuisine, de toilettes et salle de bains attenantes. Artisans et laboureurs de la propriété avaient par conséquent un village qui leur était propre, avec toutes les facilités.

Ce village où ils résidaient avec leurs familles fait de nos jours triste mine avec plusieurs maisons et leur petite cour à l'abandon. Suivant la demande des propriétaires de l'établissement, dans le sillage de la restructuration de l'industrie sucrière, de nombreuses familles ont déjà évacué les lieux.

Le village est de nos jours noyé dans un calme total pendant la journée et le manque de mouvement rend l'atmosphère pesante. On n'y voit plus que quelques anciens, en train de papoter à l'ombre d'un arbre. Et pour ces derniers, cette tranquillité fait de l'endroit «un paradis pour vivre».

Jean Pierre Noël Jhoomuck a grandi là et n'a connu aucun autre endroit. Avec sa famille, lui aussi devra quitter les lieux une fois qu'il aura son contrat en main. «Mo inn né isi. Mo ti pe fer mason dan lizinn. Tabisman pé krazé é zot tou pé al ranz lakaz partou. Mwa osi mo pou alé. Mo kontra inn tarde akoz mo pa ti pé rod aksepté later kot ti swazir. Mé mo pou bizin al laba mem.»

«Bouger est difficile»

Malgré le changement dans son entourage, il garde toujours l'image du bon temps. «Isi bien trankil. Isi paradi. Tou nou ena isi. Ena so laboutik, so lopital, so lapost. Tou seki nou bizin nou kapav gagné dan laboutik la.»

S'il considère son village natal comme un endroit béni, Clency Monty, lui, qui s'y est installé avec sa famille en 1960, dépeint une autre image des quartiers sucriers de l'époque. «Depi 1960 mo la. Mo ti pe fer sekirité isi. Avan bann dimoun pa ti pé kontan pou res lor la proprieté. Mem si ti ena tou, pou vinn res lwin avek ou bann pros ti difisil. Momem mo sorti Mahébourg.»

Toutefois, il ajoute qu'après l'adaptation et les années passées dans ce village que les ouvriers ont considéré comme le leur, il lui est difficile de bouger. «Mo ena 80 zan aster. Kan mo anvi mo kapav alé mé mo kontan isi. Nou inn fini abitie. Lamem mo ti pou sorti pou al lamer. Mo kapav pas mo lazourné trankil asizé anba enn pie isi.»

Comme ses voisins qui font l'éloge de Happy Village, Kisnah Appadoo avoue que toute excuse est bonne pour y rester plus longtemps. Son excuse à lui : «Mo kontan res isi.» À 57 ans, cet ancien chauffeur de camion de l'usine ne manque de rien pour bouger de là. «Mo'nn fini gagn kontra later ki mo'nn donn mo tifi. Mo ena lakaz Flacq mé mo prefer isi. Mwa osi mo inn né lamem. Mo ena kamarad isi.»

Un peu plus loin, le propriétaire de Ramkissoon Store - la fameuse boutique mentionnée plus haut et où l'on achète tout ce dont on a besoin -, s'affaire à préparer des snacks pour ses clients habituels. Il n'est là que depuis quatre ans. L'ancien propriétaire de la boutique a vidé les lieux.

Contrairement à celui-ci, lui est d'avis que même si les habitants vont ailleurs, l'endroit a besoin d'un commerce. «Sa laboutik la ti apel sipermarsé Siaw. Mo pa koné si mo pou bizin bouzé mé an prinsip enn laboutik li neseser. Mem si bann abitan alé, pou ena bann dimounn ki pou bizin asté kiksoz. Apré ena bann zouvrié malgas ek bangladé ki travay dan textil ki pé res la.»