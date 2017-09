Ile Maurice: Convoqué au PIO - Le gendre de Danielle Selvon appelé à fournir des documents légaux

Non, il ne fait pas l'objet d'une expulsion. Le Français Stéphane Driant, patron de Seaboxx Ltd et gendre de la députée Danielle Selvon, a été convoqué au Passport and Immigration Office (PIO). Il faisait l'objet de plusieurs affaires en cour. Mais selon son avocat, Me Siddhartha Hawoldar, il devait simplement fournir des documents légaux aux officiers.

Une source proche du dossier explique que c'est une procédure normale. Et de de poursuivre que dès que la justice résout une affaire, celui qui est interdit de quitter le pays doit fournir ces documents légaux et aussi récupérer son passeport.

Me Siddhartha Hawoldar confirme qu'il n'est aucunement question d'expulsion. Toutefois, il concède que le gendre de Sydney Selvon a eu des soucis avec son ex-compagne, suivant des allégations. Avant de préciser qu'il n'y a désormais plus d'affaire devant la justice. Une affaire a été rayée récemment et une autre a déjà été résolue en cour intermédiaire.

Le 7 août, Stéphane Driant a été condamné à payer une amende de Rs 21 000 pour avoir envoyé des messages insultants à son ex-concubine, entre le 4 juillet et 28 décembre 2013. La magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing a trouvé le Français coupable sous sept chefs d'accusation.

Stéphane Driant s'est marié à Mary Melody Selvon, la fille de Sydney et Danielle Selvon, le 17 juillet. L'entreprise du Français est spécialisée dans l'import, l'export et la distribution des vins, spiritueux et champagnes.