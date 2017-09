Sénégal: Crise à la RTS - La Direction des ressources humaines vole au secours du DG

De tout cela, il semble que cette structure qui s'érige en lanceur d'alerte, dénommée «Collectif pour le redressement de la Rts», souffre d'un déficit de légitimité, car n'étant pas reconnue dans les instances de la Rts. «Le soit disant collectif des employés pour le redressement de la Rts est inconnu à la Rts et les instances légalement reconnues sont l'intersyndicale Synpics-Cnts et le collège des délégués du personnel seuls habilités à porter des revendications», précise au final la Direction des ressources humaines de la Rts.

L'occasion est saisie par les responsables de la Rts pour recadrer les détracteurs de Racine Talla, au sujet de sa gestion jugée «scandaleuse». En réponse à certaines accusations, M. Alioune Thiam précise que le recrutement supposé de 250 agents concerne, en réalité, des stagiaires ayant séjourné pendant une très longue durée dans l'entreprise. «Ce programme a été exécuté en tenant compte des départs à la retraite et en considérant les besoins réels de l'entreprise. En effet, les besoins en personnel audiovisuels se sont accrus avec la création de trois nouvelles chaines de télévision (Rts2, Rts3 et Rts4), de la radio régionale de Sédhiou et les effets liés au passage de l'analogique au numérique», précise le communiqué du directeur des ressources humaines.

En réaction à l'annonce du départ à la retraite du Dg de la Rts, Racine Talla, et de sa «mauvaise gestion», la Direction des ressources humaines apporte la réplique au Collectif pour le redressement de la Rts. Alioune Thiam et Cie apportent des arguments qui contredisent les détracteurs de leur patron.

Copyright © 2017 Wal Fadjri. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.