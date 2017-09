Les doctorants burkinabè des 1re et 2ème promotions en Executive Doctorate in Business Administration (EDBA) de l'Académie des Sciences de Management de Paris (ASMP), ont bénéficié de deux séminaires intensifs les 23 et 24 septembre 2017, à Ouagadougou.

Ces journées de hautes réflexions organisées par l'Académie des Sciences du Management de Paris (ASMP), en collaboration avec la société burkinabè Quantum Expertises Internationales (QI-Expertises), ont été animées par deux Professeurs Titulaires, Agrégés en Sciences de Gestion. Il s'agit des Professeurs Jean-Michel PLANE et Jean-Paul TCHANKAM.

Des Professeurs de haut niveau, pour l'animation des séminaires de l'ASMP (France)

Dans le cadre de l'animation des séminaires doctoraux français (EDBA de l'ASMP), des 23 et 24 septembre 2017, Le Burkina a accueilli deux sommités bien connues du monde universitaire, de par leurs qualités intrinsèques et les différentes publications utilisées dans l'environnement de l'enseignement supérieur en sciences de gestion. Le Professeur Jean-Michel PLANE est Professeur Titulaire des Universités.

Il enseigne à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 et est Président d'Honneur de l'Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH). Il est Agrégé des Facultés et Spécialiste de la Gestion des Comportements Organisationnels.

Il est par ailleurs le Directeur de l'Unité Française de Recherche CORHIS (EA 7400) et, membre du Comité Scientifique, de lecture et d'évaluation de la Revue «Questions de Management».

Quant au Professeur Jean-Paul TCHANKAM, il est Lauréat de l'Académie Nationale des Sciences, Belles-lettres et Arts de Bordeaux. Il est professeur-senior à KEDGE Business School Bordeaux et enseigne le Management stratégique et l'Entrepreneuriat.

Ses domaines de recherche concernent principalement la performance des organisations, le management stratégique et l'entrepreneuriat.

Il est auteur d'articles et publications dans des revues scientifiques variés et co-auteur d'ouvrages sur diverses questions portant sur la coopération académique et création de valeur (publication CNRS 2002), l'Encyclopédie de l'audit social et de la responsabilité sociétale (EMS Paris 2012), le leadership (EMS Paris 2017), etc.

Diversité des thèmes proposés en appui aux rédactions des thèses de doctorat

Il est membre associé au CEPN-CNRS-Paris et membre de plusieurs Conseils et Comités Scientifiques, dont le Conseil Scientifique de l'ASMP (Académie des Sciences du Management de Paris), le Comité Scientifique et d'évaluation de la Revue «Questions de Management».

Il est par ailleurs le Rédacteur en Chef Adjoint de la Revue Management et Sciences Sociales (Revues Scientifiques-FNEGE Rang 4).

Les doctorants en EDBA de l'ASMP (France) au Burkina Faso ont reçu, des Professeurs venus de Bordeaux et Montpellier, les orientations nécessaires à la poursuite de leurs travaux de recherche. Le Professeur Jean-Michel PLANE de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 a dispensé une communication sur l'épistémologie de la recherche en sciences de gestion.

«Pour être plus concret, la question à laquelle nous allons répondre, c'est comment produire des connaissances scientifiques et académiques à partir d'un travail de terrain, de l'observation d'une réalité d'entreprise ou organisationnelle», a-t-il déclaré.

Cette partie du séminaire animé par le Professeur PLANE a porté sur l'explication des différents positionnements épistémologiques (positivisme, interprétativisme et constructivisme) dans les recherches en sciences de gestion et leurs implications méthodologiques.

Le Professeur PLANE a également communiqué sur les tendances contemporaines du management qui s'appréhendent comme des signes «faibles ou forts» que l'on peut observer dans les organisations mondialisées, quelles que soient leurs nationalités.

De ces tendances, a souligné le Professeur Titulaire en Sciences de Gestion, il se dégage trois niveaux que sont l'entreprise libérée, l'agilité et le managing people.

«L'entreprise libérée renvoie à moins de hiérarchie et plus de compétences et surtout moins de bureaucratie. L'agilité est la logique d'adaptation en permanence aux mutations et aux évolutions», a expliqué le Professeur Jean-Michel PLANE.

Il a indiqué que le troisième niveau des tendances contemporaines du management se rapporte au managing people, c'est-à-dire la gestion des personnes, la prise en compte à la fois de la souffrance au travail, de la prévention des risques psychosociaux et la recherche de leur implication au travail à travers la compréhension de leur quasi-intimité.

Il convient d'indiquer que des approfondissements de trois stratégies d'observation des entreprises et des organisations ont été réalisés : l'observation participante, la recherche-action et la recherche-intervention.

Le Pr Jean-Paul TCHANKAM de KEDGE Business School Bordeaux, a abordé avec les doctorants, la méthodologie de la recherche par les approches qualitatives. «L'analyse qualitative est une démarche qui s'appuie sur un guide d'entretien que le chercheur utilise pour appréhender les données vécues et perçues par les interviewés ou les enquêtés.

Nous avons démontré par une typologie des analyses qualitatives qu'il s'agit d'un domaine très vaste. Nous avons passé en revue quelques méthodes lors de ces séminaires intensifs», a-t-il précisé.

Le Professeur TCHANKAM a notamment expliqué aux Doctorants EDBA de l'ASMP pendant les journées de réflexion de Ouagadougou, la méthode d'études de cas (étude de cas unique holiste, étude de cas multi-sites, étude de cas unique encastré, étude de cas encastrés) et l'analyse par la théorisation ancrée (Grounded Theory).

Il s'agit d'une méthode d'analyse qualitative qui consiste à aller sur le terrain en faisant abstraction de tout ce que l'on connaît sur le sujet pour découvrir des concepts et catégories susceptibles de faire émerger une théorie issue du terrain. L'approche adoptée est donc inductive.

L'objectif ici est de rechercher dans le discours des répondants des éléments déjà soulignés par la littérature, mais aussi des éléments (concepts) nouveaux permettant de caractériser le phénomène étudié.

Ce processus cumulatif et itératif va se poursuivre jusqu'à saturation théorique, point atteint lorsque la collecte de nouvelles données n'apporte rien de nouveau à la conceptualisation du phénomène étudié.

L'analyse des entretiens retranscrits et les notes des intervieweurs vont permettre l'identification des concepts (codage ouvert), ensuite ventilés en catégories (codage axial) pour une mise à jour du phénomène étudié.

Il revient au chercheur d'analyser le nombre d'occurrences et de calculer dans les cas d'études portant sur des périodes ex-ante et ex-post des indices de cooccurrence. Si les variables apparaissent, n'appartenant pas aux théories mobilisées, a-poursuivi le Pr Tchankam, alors ces variables émergent du terrain.

Réagissant aux différents sujets de thèse proposés par les Doctorants burkinabè de l'Académie des Sciences de Management de Paris, les deux Professeurs Titulaires Français ont salué leurs diversités.

«La variété des sujets de thèses présentés par les doctorants, traduit leurs passions pour la recherche orientée vers des propositions de clés d'efficacité pour les organisations subsahariennes et, l'amélioration des méthodes de management en Afrique», a soutenu le Pr Jean-Michel PLANE. Et de préciser qu'au-delà de cette variété, ils traduisent des préoccupations communes aux entreprises.

La Particularité de l'EDBA de l'ASMP (France), le Doctorat des dirigeants

Quelle est la particularité de l'Executive Doctorate in Business Administration, (EDBA) de l'ASMP (France), le Doctorat des dirigeants ? Pour le Professeur Jean-Michel PLANE, ce diplôme professionnel concerne le chercheur soucieux d'apporter des améliorations à l'environnement professionnel.

Il s'agit d'un praticien réflexif qui est dans une logique transformative. «C'est quelqu'un qui descend de sa bicyclette et qui se regarde pédaler.

C'est ce qu'on appelle le praticien réflexif qui se pose des questions méthodologiques et théoriques à partir d'un travail de terrain», a-t-il étayé. L'autre particularité, a relevé le professeur titulaire, est que les doctorants sont fortement immergés dans des organisations et dans des problèmes d'entreprises.

«Il s'agit pour nous de les aider à prendre de la distance et du recul par rapport à leurs activités quotidiennes. On les sort de leur zone de confort pour les amener dans une zone de réflexion qui est notamment celle de l'écriture, de la théorisation et de la lecture.

Faire un doctorat professionnel EDBA se résume à trois verbes, à savoir : observer, lire et écrire» a ajouté Professeur Jean-Michel PLANE.

Le Professeur Jean-Paul TCHANKAM d'appuyer qu'il s'agit aussi de faire découvrir aux chercheurs la démarche conceptuelle, c'est à dire aider le doctorant à mieux conceptualiser tout ce qu'il initie dans son entreprise ou organisation.

Pour le Docteur Jean-Claude TIA, Fonctionnaire International à la Commission de l'UEMOA et Superviseur académique du programme doctoral EDBA de l'ASMP (France) dans cinq pays d'Afrique Subsaharienne, l'Executive Doctorate in Business Administration ou Doctorat des dirigeants, s'adresse aux cadres supérieurs et aux managers en activité.

Il est conjointement délivré par l'Académie des Sciences de Management de Paris (ASMP) et l'Institut des Études d'Administration et de Management de Paris (IEAM-Paris).

Il s'obtient au terme de deux ans de travaux de recherche sur un sujet relatif à l'environnement professionnel du candidat. Le contenu de la formation par année est consacré aux séminaires bimestriels et au suivi des rédactions des travaux de recherche.

Le doctorat des dirigeants, «excellent pont entre le monde professionnel et celui de l'enseignement supérieur orienté vers la recherche», est ouvert aux candidats titulaires d'un Master 2, DESS, DEA en Sciences de Gestion, d'un MBA, d'un diplôme d'ingénieur ou de grande école de commerce.

Le doctorant qui prépare sa thèse de l'EDBA de l'ASMP (France) dans le cadre du programme organisé en collaboration avec la société burkinabè Quantum Expertises Internationales (QI-Expertises), bénéficie d'un co-encadrement par un professeur des universités, membre de l'ASMP (France) et par un professeur africain, Agrégé et/ou Titulaire en Sciences de Gestion, garant du haut niveau académique et professionnel de la recherche qui sera soutenue à Paris à la fin du cycle.