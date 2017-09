Madagascar: « Top international model of the world » - Le représentant malgache, élu comme étant le plus photogénique

Le représentant malgache n'a pas été sacré « Mister Top international model of the world » mais a été par contre élu comme étant le plus photogénique.

Pas de sacre pour Dicaprio Groubel ! Ces derniers temps, les filles, sur Facebook, ne parlaient que de lui.

Le beau gosse originaire d'Ambilobe qui a décidé de représenter son pays d'origine pour le « Top International model of the world » qui s'est tenu à Bulgarie. Il n'aura malheureusement pas convaincu le jury qui a décidé de couronner Borislav Mihov, le représentant bulgare qui devient donc le « Mister Top international model of the world ».

Le jeune homme ne rentrera cependant pas bredouille. Il a été reconnu comme étant le plus photogénique des candidats.

Le « Top International model of the world », pour rappel, a mis en compétition, 25 autres jeunes gens venus d'Europe, d'Amérique Latine, des Etats-Unis, d'Asie et d'Afrique.