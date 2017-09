Madagascar: L'Intelligence artificielle à portée de main.

On le savait, les gros ordinateurs ont déjà battu les grands joueurs de Go ou de jeu d'échecs puis curieusement les recherches sur l'intelligence artificielle ont connu une relative pause pour retrouver un regain d'intérêt avec la miniaturisation, mais toujours avec la même tendance de plus de vitesse et de capacité de mémoire.

La conférence donnée par le Professeur Serge Miranda de l'Université de Nice Sophia Antipolis en France, au Carlton, vendredi 22 septembre dernier, a livré l'horizon non encore défini des possibilités informatiques. Le thème est assez ardu, mais l'on va essayer de le rendre accessible à tout le monde qui sans le savoir est aussi un acteur.

« On a dépassé l'économie de la rareté pour entrer dans celle de l'abondance ». Les ressources naturelles rares ont demandé une gestion rationnelle des réserves (houille,pétrole ,gaz..),aujourd'hui, il est question de gérer des quantités gigantesques d'informations (données).

De gestion de base de données, on est à celle des Big Data. La nouveauté est la démarche Bottom Up, c'est-à-dire que les données et leurs traitements viennent du bas vers le haut pour arriver à des applications utilisables pour tout le monde par le biais d'un objet devenu commun, le smartphone. Ce dernier sera la télécommande universelle qui va gérer nos objets usuels comme la maison, la voiture ... devenus intelligents.

Ainsi, « la Mobiquité/Big Data » débouchera sur le « SMAC » (Social ; Mobile ; Applications ; Cloud), révolutionnera notre quotidien, sans pour autant délaisser les grands problèmes contemporains comme celui de l'eau ou de l'environnement. L'intelligence artificielle sera un concept de moins en moins inaccessible.

Il lui manque encore la touche humaine comme le flair, le bluff du joueur de poker ; mais les masses grandissantes de données en traitement couplées à la vitesse vertigineuse de calcul laisse entrevoir que les importantes aides à la décision nous rapprochent davantage du robot intelligent.

L'auditoire assez fourni lors de cette conférence organisée avec l'IT University d'Andoharanofotsy, est restée sans voix devant les perspectives des applications informatiques et surtout les jeunes venus nombreux y ont vu sûrement naître des vocations.