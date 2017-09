Madagascar: Tourisme solidaire - Première expérience réussie à Kivalo

A Madagascar, les magistrats et les greffiers ont entamé une grève illimitée mercredi 27 septembre… Plus »

Ce premier contact a permis aux villageois de prendre la mesure des réalités de l'accueil de touristes : surmonter la barrière des langues, assurer un service de qualité, avoir des infrastructures adéquates et suffisantes, etc....

Les habitants de Kivalo, un petit village situé près de la mondialement connue « Allée des Baobabs » dans la région Menabe, sur la côte ouest de Madagascar, ont fait l'expérience du tourisme durable et solidaire, en étant la communauté hôte d'un groupe de touristes français et américains. Ils ont accueilli la quinzaine de touristes dans un paysage exceptionnel pour l'observation des oiseaux des mangroves.

C'est une première expérience plutôt concluante pour la communauté de Kivalo qui a accueilli tout récemment un groupe de touristes américains et français, dans un esprit d'échanges culturels, de conservation de la nature et de participation au développement local.

