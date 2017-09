Madagascar: CENI - Campagne de sensibilisation

A Madagascar, les magistrats et les greffiers ont entamé une grève illimitée mercredi 27 septembre… Plus »

Malgré ces différentes dispositions, une mauvaise surprise pourrait surprendre les électeurs qui constatent au dernier moment qu'ils ne figuraient pas dans la liste électorale. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Dans tous les cas, les gens sont dans l'attente d'une élection libre, transparente et inclusive.

Ainsi, tous ceux qui auraient été précédemment omis et tous ceux qui ont nouvellement rempli les critères fixés par la loi pour être électeurs (jeunes majeurs, personnes ayant déménagé... ) pourront s'inscrire pendant cette période de révision. De même, il s'agira de retrancher les noms des personnes décédées et de celles qui ont perdu leur éligibilité pour une raison ou une autre. La liste électorale sera définitivement arrêtée le 15 avril.

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) mène actuellement une campagne de sensibilisation dans le district de Maevatanana (région Betsiboka), ainsi que dans les districts d'Ambatoboeny, Marovoay, Mahajanga I et II (région Boeny) et Ankazobe (région Analamanga).

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.