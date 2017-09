Madagascar: Morondava - La population monte au créneau !

A Madagascar, les magistrats et les greffiers ont entamé une grève illimitée mercredi 27 septembre… Plus »

Mais si aucune mesure concrète ne sera prise d'ici peu, les habitants procèderont à une manifestation beaucoup plus intensifiée, car famine, sécheresse et pertes financières sont les principales conséquences de ces agissements du député. Affaire à suivre.

Un élu de cette localité y fait sa loi en décidant unilatéralement de dévier le passage normal de l'eau de Dabaraha à son profit et au détriment de ces riziculteurs. D'après les explications que nous avons reçues, ce sont les zones intermédiaires et le delta qui souffrent le plus de cette mauvaise répartition de l'eau de Dabaraha.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.