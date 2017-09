Madagascar: Marché du soin et de l'esthétique capillaire - « BSH International » débarque dans le pays

Nombreux sont les produits cosmétiques qui envahissent le marché du soin et de l'esthétique en général, y compris le capillaire à Madagascar. Les consommateurs ont ainsi du mal à bien choisir les produits qui sont mieux adaptés à leur cuir chevelu face aux diverses offres en provenance de différents pays dans le monde.

D'autant plus, il y a des contrefaçons et des produits contenant de substances nocives à la santé humaine. En parlant de l'esthétique capillaire, les recherches ont attribué au fil des ans des produits spécifiques à chaque type et caractère de cheveux.

Les traitements sont ainsi devenus de plus en plus personnalisés. Pour un pays tropical comme Madagascar où les cheveux sont exposés à différentes formes d'agressions, des formules et des produits appropriés sont recommandés par BSH (Brazilian Secrets Hair) International qui débarque dans le pays.

Notons que le lissage brésilien devient une tendance sur le marché du soin et de l'esthétique capillaire à l'échelle mondiale, au point de devenir une référence pour les professionnels du métier et pour les consommateurs, notamment dans les pays tropicaux.

« BSH International » se démarque en revanche des autres produits cosmétiques, car sa marque a déjà fait ses preuves dans le traitement des cheveux abîmés et ce, dans plusieurs pays, selon les promoteurs.

« Nous proposons des produits 100% made in Brazil, fabriqués avec des essences rares et naturelles d'Amazonie. Sans formol, sans paraben ni ingrédient génétiquement modifié, ce produit innovant et breveté ne présente aucun dommage pour la santé des professionnels et de leurs clients », ont-ils enchaîné.

Cette marque sera lancée officiellement demain.