Egypte: Des fans de rock arrêtés pour avoir brandi des drapeaux arc-en-ciel en Egypte

Mercredi 27 septembre 2017, un tribunal du Caire a condamné à six ans de prison un jeune homme accusé « d'incitation au vice et prostitution », « un inverti qui assistait au concert de Mashrou'Leila », précisent des journaux.

En revanche, l'incitation au vice et la prostitution sont considérés comme des délits et c'est généralement sous ces chefs d'accusation que les homosexuels présumés sont traduits en justice.

Ce qui n'aurait pu être qu'un fait divers a suscité des réactions passionnées, parce qu'en Egypte comme dans la plus plupart des pays arabes, l'homosexualité est socialement rejetée en tant que « maladie honteuse » et « islamiquement » comme un crime dont le châtiment va jusqu'à la peine de mort.

Un député proche du pouvoir demande alors une réunion urgente du Parlement pour faire face à la « conspiration étrangère ». Le procureur ouvre une enquête. La police déploie d'énormes moyens et elle finit par arrêter sept personnes pour « incitation au vice et au stupre ».

En Egypte, sept personnes ont été arrêtées en début de semaine et accusées de « pousser au stupre » pour avoir brandi des drapeaux arc-en-ciel durant une soirée musicale. L'affaire a été qualifiée de scandale homosexuel et agite les médias classiques aussi bien que les réseaux sociaux, en Egypte.

