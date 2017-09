Niger: Al Izza transfert d'argent et BNIF Afuwa obtiennent leurs agréments auprès de la commission bancaire

Depuis près de 5 ans, Al IZZA et BNIF Afuwa, ces deux institutions spécialisées dans le transfert d'argent passent à la vitesse supérieure. AL IZZA et BNIF sont devenues quelques années incontournables dans l'offre des services financiers au Niger.

Leurs services se sont imposés comme les services financiers les plus utilisés au Niger dans un contexte de sous bancarisation extrême.

Leurs Guichets sont visibles partout, dans la capitale Niamey et dans les communes les plus reculées. Toutes les couches sociales les utilisent pour envoyer de l'argent à des proches parents, amis ou en recevoir et même dans le cadre du business.

300 milliards de fcfa de transferts par an

Selon les informations de première main obtenues par Confidentiel Afrique, BNIF et AL IZZA transfèrent annuellement plus de 300 milliards de FCFA, arrachant du coup ainsi la vedette aux banques.

Ils emploient des milliers d'agents et ont étendu ces dernières années leurs tentacules dans tous les pays de l'UEMOA. Une très belle réussite pour ces deux jeunes entreprises qui font la fierté du Niger et de l'UEMOA.

Derrière cette prouesse financière, deux Promoteurs pleins d'ambitions et de talents. BNIF AFUWA est fondé par Monsieur SANI Rabiou, son PDG et brillant ingénieur en économie coopérative. Et AL IZZA est une initiative du très duscret et entreprenant jeune homme d'affaires Mohamed ALBAKAYE, PDG du Groupe AL IZZA.

Pour se moderniser, se structurer et pouvoir obtenir l'agrément de la Commission Bancaire, BNIF et AL IZZA ont fait recours aux services de la société d'ingénierie SAIFA, un Cabinet qui excelle dans l'ingénierie financière créé et dirigé par le très fin banquier nigérien, Rabiou ABDOU. Un As du secteur et ancien pensionnaire de la BCEAO à Dakar.