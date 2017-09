Maroc: Le peuple marocain célèbre vendredi l'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmaa

Rabat — La Famille Royale et le peuple marocain célèbrent, vendredi, l'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmaa, une occasion de mettre en relief l'engagement constant de Son Altesse Royale en faveur des couches sociales défavorisées en général, et des enfants à besoins spécifiques en particulier.

Dès sa tendre enfance, SAR la Princesse Lalla Asmaa a fait montre d'un engagement sans faille qui repose sur les valeurs de patriotisme et de solidarité, prônées par l'auguste Famille Royale, entourant de sa sollicitude les catégories sociales souffrant de précarité, dont les enfants à besoins spécifiques et ce, en sa qualité de Présidente d'honneur de la Fondation Lalla Asmaa pour enfants sourds-muets.

SAR la Princesse Lalla Asmaa apporte à cette institution un soutien précieux, prêtant avec un volontarisme inégalé son écoute et s'investissant personnellement au service des causes nobles, dans un souci permanent de veiller au bien-être des enfants sourds-muets et de contribuer à leur insertion dans le tissu social en tant que citoyens à part entière.

Dans ce sillage, Son Altesse Royale tient toujours à présider la cérémonie de fin d'année scolaire de la Fondation Lalla Asmaa pour enfants sourds-muets, une institution qui illustre depuis sa création le soutien inestimable et la sollicitude que Son Altesse Royale ne cesse de témoigner à l'égard des enfants sourds ou malentendants.

Cet établissement, qui a été parmi les premiers à avoir initié la prise en charge des enfants sourds en leur dispensant un enseignement basé sur le programme du cycle primaire et collégial de l'Education nationale en tenant compte de leur handicap, continue, depuis sa création en 1968, à innover et à offrir le meilleur à ses élèves.

S'agissant de la formation professionnelle, outre les ateliers de broderie, de tissage, de coiffure et d'arts plastiques, la Fondation confère à ses élèves l'opportunité de bénéficier de formations dans d'autres spécialités intégrées dans les Centres de la formation professionnelle relevant du secteur de l'artisanat.

Ainsi, le 28 juin dernier, SAR la Princesse Lalla Asmaa a présidé, à Rabat, la cérémonie de fin d'année scolaire 2016-2017 de la Fondation.

A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Asmaa a visité la classe des Sciences de la vie et de la terre de la 1ère année du BAC, l'atelier de rééducation des enfants sourds, l'atelier de l'aide à la lecture où Son Altesse Royale a suivi une présentation du logiciel d'aide à la lecture pour sourds, ainsi que l'atelier de la créativité artistique.

Deux conventions et un avenant ont été signés à cette occasion. Il s'agit d'une convention-cadre de partenariat entre la Fondation Lalla Asmaa et l'Université Mohammed V de Rabat, ainsi qu'un avenant à cette convention, entre la Fondation et la Faculté des sciences de Rabat.

Il s'agit également d'une convention cadre de partenariat entre la Fondation Lalla Asmaa et l'Université euro-méditerranéenne de Fès.

Par la suite, SAR la Princesse Lalla Asmaa a remis des prix aux élèves brillants du CE 6, du Brevet et de la 1ère année du Bac.

Le soutien inébranlable que Son Altesse Royale ne cesse de témoigner à l'égard des enfants sourds-muets illustre éloquemment une grandeur d'âme et une générosité sans limites et constitue un signe de l'adhésion constante de SAR la Princesse Lalla Asmaa aux différentes initiatives à caractère social et de bienfaisance.

Les activités culturelles et sportives sont également au cœur des préoccupations de Son Altesse Royale qui est, en outre, la Présidente d'honneur de la Société Protectrice des Animaux et de la Nature (SPANA).

En célébrant l'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmaa, le peuple marocain rend hommage à une Princesse engagée pour une cause noble, celle de la promotion des conditions des enfants sourds-muets en vue de leur offrir l'espoir à un avenir meilleur.