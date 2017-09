Madagascar: Rapt d'Arnaud et Annie - Dix-sept condamnations à perpétuité

A Madagascar, les magistrats et les greffiers ont entamé une grève illimitée mercredi 27 septembre… Plus »

Quatre Kalachnikovs, plus d'une centaine de munitions ainsi que des grenades y ont été découvertes. Huit premières personnes se sont fait cueillir et les arrestations ont fait tache d'huile.

Une vingtaine de jours plus tard après ce crime odieux, Arnaud, le captif rescapé a été libéré sain et sauf lorsque les forces de police ont lancé un assaut contre le repaire de la bande.

Pour ce qui est des dommages et intérêts, la cour a ordonné le versement d'une somme s'élevant à deux milliards d'ariary à la famille d'Annie, l'adolescente souillée et assassinée par les ravisseurs pendant sa captivité. Ce montant représente le quart la valeur des réparations réclamées par ses proches.

Si la plus lourde sentence prévue par le code pénal frappe ces dix-sept principaux accusés, dont quinze hommes et deux femmes, la propriétaire d'une maison, où Arnaud a été séquestré pendant une partie de sa captivité, a été quant à elle condamnée à cinq ans de travaux forcés.

Roger Lala Stéphanie, l'un des cerveaux, trois agents pénitentiaires ainsi que Ravola, un accusé en cavale, identifié comme étant l'un des auteurs de l'enlèvement et qui de surcroît a été reconnu comme étant celui qui a marchandé la valeur de la rançon et proféré des menaces aux proches des victimes, ont été entre autres condamnés aux travaux forcés à vie.

