Tunisie: Désinformation

Les réseaux sociaux, considérés comme un excellent support à la « démocratie participative », ont petit à petit pris le pas sur les médias traditionnels. Chacun avait le loisir et la liberté de s'exprimer sur tous les sujets. Les extrémistes ont trouvé en Internet un outil puissant de propagande.

Le groupe Etat islamique y a constamment recours, pour embrigader et transmettre des ordres. Les grands réseaux sociaux n'effectuent pas de surveillance, mais ferment les comptes qui vont à l'encontre des conditions d'utilisation, notamment en cas d'appels à la violence, une fois qu'ils ont été signalés.

Les politiques ont pris conscience qu'ils avaient là un excellent moyen de contacter directement le citoyen, de lui transmettre ses opinions, de l'influencer, de gagner sa sympathie. Une belle opération de marketing politique. Chez nous aussi les politiques et autres activistes ont recours à ce mode d'expression.

Certains usent des réseaux sociaux de façon positive, comme la porte-parole du président de la République, qui use de son compte Facebook pour donner personnellement des précisions sur la politique menée par le chef de l'Etat. Idem pour les responsables du chef du gouvernement. Des députés le font aussi comme lanceurs d'alerte pour donner des éclairages sur certains faits sociaux.

Mais, et il faut le dire, la plupart du temps, les réseaux sociaux sont utilisés de façon négative, pour insulter, discréditer, semer la zizanie.

Celui qui s'illustre le plus, c'est incontestablement l'ex-président Moncef Marzouki, qui multiplie les posts pour usurper les vérités historiques, afficher son mépris à l'égard d'une grande frange du peuple tunisien, diffamer les gouvernants.

Cette pratique de la propagation de fausses nouvelles, de rumeurs, de diffamation, d'insultes fait dire à certains observateurs que Facebook peut devenir «une arme de destruction massive».

On va jusqu'à dire qu'un statut sur ce réseau est «plus dangereux qu'un terroriste». Certains utilisateurs de chez nous, l'ont appris à leurs dépens.

Le blogueur Nabil Rabhi a été arrêté le 21 juillet 2017 et condamné à 6 mois de prison et 1.200 dinars d'amende pour avoir insulté des personnalités politiques dont le chef de l'Etat, Béji Caïd Essebsi.

Idem pour le médecin et activiste politique Sahbi Amri, condamné, le 21 septembre, à un an et huit mois de prison avec sursis pour ses publications diffamatoires et ses insultes avérées et répétées à l'encontre de personnalités publiques, dont BCE.

Le problème est que la majorité des auteurs des rumeurs et des fausses informations sur les réseaux sociaux sont anonymes. On peut obtenir la suspension d'un compte. Mais il y en a des milliers.

Reste qu'il existe des signaux d'alerte et des pistes pour déceler l'intox. Entre eux, on recommande, comme aux journalistes professionnels, honnêtes, de recouper l'information, la vérifier en consultant d'autres sources d'information. Car, en général, une information vraie est reprise par plusieurs sources et plusieurs médias.