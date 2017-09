Afrique du Nord: Festival international du cinéma des pays méditerranéens d'Alexandrie - Le cinéma tunisien à l'honneur !

Parmi les artistes du cinéma méditerranéen invités cette année par le festival, figurent entre autres la comédienne espagnole Aïda Folch (actrice principale du film «L'artiste et son modèle» avec Jean Rochefort) et la comédienne française Béatrice Dalle, l'inoubliable interprète de «37°,2 le matin», de Jean-Jacques Beineix, devenu film-culte dans son pays.

L'hommage se poursuivra ensuite avec la projection au cours du festival des principaux longs-métrages de fiction du réalisateur tunisien dont sa trilogie composée de «Halfaouine» (Asfour Stah), «Un Eté à La Goulette» et «Zizou» ainsi que d'un documentaire inédit de 52 minutes «Férid Boughedir, de l'émotion tunisienne au rêve universel», réalisé par la cinéaste et anthropologue tunisienne Farah Khadhar, dont la caméra a suivi pendant deux ans le cinéaste lors de la préparation, puis du tournage de «Zizou», et qui sera à Alexandrie pour y présenter son film en Première mondiale.

Le Festival international du cinéma des pays méditerranéens d'Alexandrie a décidé, dans sa 33e édition (7-12 octobre 2017), de rendre hommage au cinéaste tunisien Férid Boughedir pour sa carrière multiforme entièrement dédiée au septième art, en tant que réalisateur d'œuvres aujourd'hui reconnues mondialement mais également en tant que critique, historien, théoricien, universitaire, dirigeant d'événements cinématographiques, et inlassable militant pour la création de structures de développement du cinéma en Tunisie et en Afrique.

