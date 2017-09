Ile Maurice: E-learning Africa Conference - Une plateforme en ligne pour parents, élève et enseignants se dessine

La conférence E-learning Africa s'est ouverte le 26 septembre et prend fin ce jeudi 28 septembre. Des ateliers, des expositions et des discussions sont au menu.

Afin de familiariser les jeunes à ses outils et à la programmation, le National Computer Board (NCB) va dispenser des cours et des ateliers de codage pour les jeunes.

«Le SchoolNet Project va révolutionner le monde scolaire. Toutes les informations pour les élèves, enseignants et parents pourront s'y retrouver. D'ailleurs, dans un proche avenir, les résultats seront disponibles en ligne pour toutes les classes. Actuellement, seuls les candidats du School Certificate et Higher School Certificate peuvent prendre connaissance de leurs résultats en ligne», a souligné Yogida Sawmynaden.

Voilà ce que propose le SchoolNet Project, un programme conjoint entre le ministère de l'Education et celui de la Technologie de la communication et de l'innovation. Yogida Sawmnynaden a mis l'accent sur cette plateforme en ligne lors de l'ouverture de la conférence E-Learning Africa à Maurice, dans la soirée du mercredi 27 septembre, à Balaclava.

