Les rumeurs de ces tout derniers jours à propos de cet avant-projet de loi n'ont pas été inventées mais sont, en fait, des suggestions de mesures disparates pouvant être éventuellement adoptées, selon les scénarios qui seront retenus dans la version finale de la loi de finances.

En réalité, la loi de finances en projet ne peut en aucune manière être dissociée du budget de l'Etat et de la politique économique du gouvernement, lesquels s'inscrivent dans le programme stratégique élaboré dans le cadre du plan de développement 2016-2020.

La loi de finances détaille les ressources financières qui pourront permettre la réalisation des programmes et objectifs économiques et sociaux du gouvernement.

Cette année-ci, ces ressources vont profiter de nouveaux éléments de la réforme fiscale progressive engagée, qui s'ajouteront aux balbutiements en la matière enregistrés l'année passée, malgré de fortes résistances égoïstes de la part de certains corps de métiers.

Les objectifs du gouvernement d'union nationale sont bien affichés, ils visent à encourager l'épargne et l'investissement, à améliorer le climat des affaires et de la création d'entreprises, de promouvoir l'emploi, ainsi que d'améliorer substantiellement la tenue des finances publiques, de la balance commerciale et de celle des paiements, de la monnaie nationale et des réserves en devises.

Dans la prochaine loi de finances, en plus de certaines mesures répétitives inévitables parmi toutes celles évoquées et critiquées, il s'agit de retenir la grande réforme qui va toucher la fiscalité des multiples activités commerciales jusque-là soumises au régime forfaitaire.

Même si les chiffres globaux escomptés n'ont pas été rendus publics, il s'agit d'un grand tournant en direction de la justice fiscale.

Certes, cette réforme touchera surtout les toutes petites entreprises, mais celles-ci sont très nombreuses et ne paient par an qu'une moyenne de soixante-dix dinars par entreprise. Et la restructuration envisagée de leur fiscalité permettra de les soumettre à un impôt proportionnel à leurs bénéfices réels.

Certains rétorquent déjà qu'on ne s'en prend aux petits, mais c'est ignorer que cette catégorie comporte des milliardaires et beaucoup de millionnaires. Ce qui promet un bon renflouement des caisses de l'Etat.

Mais la réforme fiscale a bien d'autres catégories dans son collimateur, comme les rentiers, les médiateurs, les spéculateurs et tous ceux qui travaillent au noir, mais l'entreprise ne sera pas de tout repos et est, ainsi, sans cesse ajournée. Pour combien de temps encore ?