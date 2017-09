Tunisie: Stabiliser les choix...

Il découvre le championnat tunisien, il découvre les compétitions interclubs africaines, et en attendant qu'il les assimile, le CA espère aller le plus loin possible et gagner la coupe de la CAF.

Malgré tous les pépins, tous les problèmes fracassants, ce CA joue le carré d'as et reste à deux matches de la finale dans une compétition moins attrayante que la Ligue des champions, mais qui a son importance.

Pas de victoire convaincante face à la MCA (les Clubistes n'ont pas su construire leurs attaques et ont cafouillé pendant 90'), mais ce qui reste c'est toujours le résultat final.

C'est une motivation tangible et concrète pour un groupe clubiste où il y aura de tout : la qualité dans certains postes, les mauvais joueurs, la fragilité, la volonté...

Apoko, le repère

Avec un Atef Dekhili qui ne rassure pas souvent dans ses sorties, la défense a trouvé en Apoko un élément de bonne qualité.

Le Ghanéen a vite conquis le cœur du public, surtout au match retour face à la MCA, grâce à son abattage et à la solidité de ses tacles et son jeu de tête très efficace. Une chose est sûre, Apoko, contesté au départ, a quelque chose de plus que Ifa, Jaziri, Tka ou Hammami.

Simone bâtira sa défense autour du Ghanéen. Et pour le match de Supersport, c'est clair que la défense doit sortir un grand match.

Les deux latéraux Belkhither et Abdi, qui ont tendance à se porter devant, doivent faire attention et jouer leurs rôles défensifs d'abord. Jaziri aura plus de chances de partir à côté d'Apoko.

Le bloc défense sera avancé ou devra-t-il reculer? Simone compte sur son entrejeu et sur ses milieux récupérateurs pour atténuer le danger des Sud-Africains, et épargner sa défense.

Qui jouera à la place de Dkhileli à l'entrejeu ? Ben Yahia et Ayadi sont en ballottage, même si le premier, plus expérimenté des compétitions africaines et qui tient mieux la balle, a plus de chances. Ahmed Khelil, qui retrouve petit à petit ses moyens, et qui brille par son tonus dans les duels, sera sûr de partir d'entrée.

Et Zemzemi ? C'est un joueur de talent qu'on connaissait plus comme excentré, mais a été reconverti en relayeur par Simone. Pour un garçon qui commence à peine, il a une forte personnalité.

Quel rôle pour Darragi ?

Si Simone compte jouer encore une fois le 4-3-3, Darragi, en cas de titularisation, sera placé à gauche, un rôle et un endroit qu'il n'aime pas (il aime partir comme régisseur).

Mais même pour un régisseur, se placer à gauche et piquer vers l'axe, avoir une certaine marge de manœuvre est très utile. Darragi, qui n'a pas joué dès le départ dimanche dernier, a récupéré toute sa fraîcheur.

S'il est sur le banc ce samedi, ce sera un choix technique voulu et pas forcé. Un 4-2-3-1, qui sied le plus, théoriquement, à Darragi, peut s'avérer risqué contre un adversaire qui joue vite et qui crée le surnombre au milieu.

Au-delà du plan de jeu, Darragi, ou tout autre joueur, doit se donner à fond et éviter les erreurs. Le CA joue gros à Pretoria. Un score avantageux sera une bonne nouvelle d'autant que jouer à Radès a été toujours favorable à l'équipe de Simone.

La petite qualité du jeu, les énormes difficultés à poser la balle et à construire sont à oublier. Récupérer du long voyage qui a commencé hier (vol régulier) sera la première priorité pour le CA. Pour le reste, c'est une question de patience, de savoir-défendre et de personnalité des joueurs.