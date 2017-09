Angola: Hommage au nationaliste cubain Raul Arguelles

Luanda — Un hommage au nationaliste cubain Raúl Argulles a été rendu mercredi à Luanda lors d'une cérémonie dirigée par Miguel Diaz-Canel, vice-président de l'Etat et le Conseil des ministres de Cuba et par le ministre angolais des Anciens Combattants et Vétérans de la patrie, Candido Van-Dúnem.

Après avoir déposé une couronne de fleurs au cimetière Alto das Cruzes en présence de différentes autorités nationales, militaires et civiles, et étrangères, Miguel Díaz-Canel a déclaré que c'était un hommage bien mérité à tous les combattants tombés en défendant la patrie angolaise.

En Angola pour l'investiture du nouveau Président angolais, João Lourenço, qui a eu lieu mardi, il soutient que c'est aussi un moment d'une grande importance qui démontre la force du MPLA en tant que parti politique.

Dans ce contexte, a-t-il dit, pour le peuple cubain, cela apporte également de nouveaux défis liés à la présence permanente et au soutien au développement économique et social et au renforcement des relations entre les deux États et peuples.

Selon le ministre Cândido Van-Dúnem, le geste représente un hommage bien mérité au commandant Arguelles, qui, très jeune, a perdu la vie en combattant aux côtés des Angolais, à l'âge de 39 ans.

"Cet hommage est sans aucun doute la reconnaissance méritée non seulement pour ce nationaliste mais pour tous les combattants cubains qui ont défendu l'indépendance de l'Angola", a-t-il souligné.

Le ministre a également soutenu qu'il croyait que ce type d'activité contribue au renforcement des relations entre les deux pays et peuples, ce qui, à son avis, est indestructible.

Né à La Havane le 14 septembre 1937, Raúl Dias Argulles est décédé dans la région Ebo, province de Cuanza Sul, en Angola le 11 décembre 1975, lorsque les autorités se battaient pour contrer une invasion de l'armée sud-africaine venant de la région sud.