Angola: Investiture 2017 - PR veut prioriser les sports scolaires et la gestion des infrastructures

Luanda — Le nouveau président de la République, João Lourenço, a déclaré mardi à Luanda qu'il allait promouvoir dans les cinq prochaines années les sports scolaires et la gestion rigoureuse des infrastructures sportives.

Prononçant son premier discours à la nation, en tant que président de la République d'Angola, João Lourenço a reconnu le rôle des athlètes dans l'unité de la nation.

"Dans ce mandat, nous encouragerons les sports scolaires, les championnats scolaires et universitaires, exigeront que les gestionnaires des infrastructures sportives prennent une plus grande responsabilité pour leur conservation et leur gestion", a-t-il déclaré.

Pour le nouveau président de la République, «le sport doit également prendre une dimension inspirante et formative, afin de permettre la construction d'une Angola fraternelle et plus inclusive, où les barrières des préjugés et de l'intolérance soient renversées».

João Lourenço a souligné dans son discours que les sportifs honoraient, au-delà des frontières nationales, l'hymne et le drapeau nationaux, unissant davantage le peuple angolais, de Cabinda à Cunene».