Angola: Le Cinfotec forme plus de onze mille techniciens

Luanda — Le Centre intégré de formation technologique (Cinfotec) a formé 11.448 techniciens au cours des neuf dernières années dans les cours de perfectionnement et qualification, entre particuliers et entreprises, a informé Gilberto Figueira, directeur général de l'institution.

Dans une interview accordée à l'Angop, le responsable a expliqué que les cours de perfectionnement avaient une durée de deux à trois mois et étaient les plus demandés par les jeunes qui terminent leurs études secondaires et ceux qui fréquentent le supérieur pour allier leur formation théorique à la pratique.

Des cours de perfectionnement comprennent ceux d'installation, configuration et administration du serveur Windows, l'informatique orientée vers l'utilisateur, le réseau d'introduction CCNA1, les réseaux informatiques et de conception graphique.

Les cours de qualification vont de neuf mois à un an et trois mois et couvrent les spécialités d'électricité et énergies renouvelables, de mécanique industrielle et automobile, de transports, logistique et services, de technologie de l'information et communication, d'électro-médicine, d'innovation et d'entrepreneuriat.

Il a souligné que sur les 11.448 formés par le Cinfotec, seulement 10 pour cent sont des femmes, ce qui montre qu'il n'y a pas d'équilibre entre les sexes.

Inauguré le 2 septembre 2008, le Cinfotec est un organe rattaché au Ministère de l'administration publique, travail et sécurité sociale (MAPTSS) dont les tâches sont résumées dans la formation de la main d'œuvre et la promotion de l'emploi.