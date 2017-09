Algérie: Ligue des Champions-USMA/ Benguit - «On veut arracher la qualification dès le match aller»

USM Alger accueille le Wydad de Casablanca vendredi en demi-finale aller de la CAF Ligue des Champions. Cette affiche est caractérisée par son cachet de derby maghrébin, puisque l'USMA et le WAC se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises, et dans différentes compétitions internationales. Cette fois-ci, l'enjeu est une place en finale.

Pour Raouf Benguit, il est important d'arracher une large victoire à domicile afin de négocier le match retour dans les meilleures conditions possibles.

« Il est vrai que ce sera une rencontre compliquée qu'il ne faudra pas rater, on devra être au top le jour J et surtout réussir un bon résultat. Maintenant, on n'a plus rien à perdre et il faudra tout donner pour être les meilleurs sur le terrain. En tout cas, on sait que l'on fera face à une bonne équipe et on s'attend à ce que ça soit difficile, a déclaré le milieu de terrain usmiste dans des propos relayés par competition.dz. Maintenant que l'on est en demi-finale, on n'a plus rien à perdre, on devra continuer sur notre bonne lancée et réussir un bon résultat. On doit absolument nous qualifier pour la suite de la compétition et tenter de la remporté. On est plus qu'à un pas de la finale et il faut tout faire pour se qualifier. »

Après avoir réalisé un bon parcours lors de la phase des poules de cette Ligue des Champions, les Rouge et Noir ont quelque peu fléchi lors des quarts de finale contre la formation mozambicaine de Ferroviario Da Beira. Selon Raouf Benguit, ce match aller sera important, une large victoire vous permettra d'éviter le scénario du MCA en Tunisie.

« On veut remporter une belle victoire sur un score large. On a bien vu ce qui s'est passé pour le Mouloudia Club d'Alger en Tunisie et comme vous l'avez dit, on veut éviter le même scénario. Pour nous, ce match aller sera très important et il faudra tout faire pour réussir une belle victoire. On doit marquer des buts afin d'attaque le match retour dans les meilleures conditions possibles. »