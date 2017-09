Algérie/Maroc: CAF Ligue des Champions - Le Wydad se méfie de l'USM Alger

Ce choc comptant pour la demi-finale aller de la CAF Ligue des Champions s'annonce très difficile selon le coach du club casablancais, Houcine Ammouta. « On a su décrocher la qualification au dernier carré, maintenant en commencera la préparation pour le choc contre l'Union d'Alger. Les derbys maghrébins sont toujours très disputés et acharnés », a-t-il déclaré dans des propos relayés par sport.le360.ma.

USMA-WAC est un classique dans les derbies maghrébins, puisque ces deux clubs se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises, et dans différentes compétitions internationales, notamment en Coupe de la CAF (1999), en Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes (2002) et en Coupe arabe des clubs champions (2008). L'avantage a souvent tourné en faveur des Marocains, particulièrement dans les duels à élimination directe. Malgré cet avantage, le Wydad se méfie des gars de Soustara.

