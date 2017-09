Guinée: Les opérations de remboursement des clients et des créanciers se poursuivent jusqu'au 31 décembre 2017

En Guinée, cela fait tout juste huit ans, ce jeudi 28 septembre 2017, que plus de 150 personnes ont… Plus »

A cet effet tous ceux et celles qui sont intéressés par cette opération et qui n'ont pas encore été désintéressés sont priés de bien vouloir se présenter au bureau du Liquidateur sis à l'immeuble Sall, au 5è étage en face du marché niger à Conakry, munis de leur pièce d'identité ainsi que des documents justificatifs de leur compte bancaire ouvert dans les livres de na BADAM-SA.

Le Syndic Liquidateur de la Banque Africaine de Développement Agricole et Minier « BADAME-SA3 » informe l'ensemble des clients et autres créanciers ayant des avoirs dans la dite banque, que les opérations de remboursement qui ont démarré le mardi 27 juin 2017 vont se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2017.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.