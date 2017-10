Le directeur de l'orientation et des ressources humaines, Sylvain N'goma, a, quant à lui, incité les jeunes à se démarquer des habitudes traditionnelles consistant à suivre les traces des ainés en pratiquant les mêmes métiers. « En orientant les jeunes bacheliers, ils doivent avoir l'accès facile à l'emploi car on ne forme pas pour former mais, on forme pour l'emploi », a-t-il expliqué.

Selon la représentante de l'Unesco, il n'y a pas de métiers typiquement masculins et ceux qui semblent nettement plus réservés aux femmes. « Il faut innover tout en tenant compte des besoins du marché du travail, il faut de la résilience, travailler acharnement pour atteindre son objectif, pour réaliser son rêve. Après le choix de la filière, il faut aller de l'avant car vos parents attendent de vous, la famille que vous allez fonder compte sur votre formation, votre travail. Le Congo a besoin de vos compétences pour continuer à aller de l'avant », a conclu Ana Elisa de Santana Afonso, précisant que les jeunes étaient la force d'une famille ou d'un pays.

D'autres exposés porteront sur la contribution des établissements privés d'enseignement supérieur au Congo ; les offres de formation à l'Université Marien-Ngouabi ; la bourse d'études de coopération et l'accès aux établissements inter-Etats. Ils suivront, par ailleurs, des présentations sur l'Université Denis-Sassou-N'Guesso et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire.

La campagne qui se déroule du 27 au 29 septembre à l'Amphi 1600 concerne environ 26 000 nouveaux bacheliers de l'enseigement général et technique. En effet, les participants suivent pendant trois jours des communications concernant leur orientation. Il s'agit, entre autres, de la réglementation relative aux études à l'enseignement supérieur système (LMD) ; les technologies de l'information et de la communication à l'usage de l'étudiant.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.