Burundi: Finances - Une loi décriée datant de la colonisation vient de tomber !

De surcroît, cette loi précise noir sur blanc qu'en cas de non remboursement, le débiteur hypothécaire est tenu, dans un délai d'une année au plus tard à compter de la première mise en demeure, de vendre par ses propres soins, le bien hypothèque pour désintéresser le créancier avec le prix de réalisation.

Ce qui m'a encore plus choqué, la procédure des ventes par voie parée n'oblige pas le juge à vérifier si la dette est réelle, et si le montant est vraiment dû. J'ai rencontré les clients débiteurs qui déplorent que leurs immeubles ont été rachetés par la banque en leur absence ou leur insu.

Ce qui me semble encore plus étrange : le Burundi a continué à appliquer une loi que la Belgique, pays législateur a abrogé.

