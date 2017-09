Tunisie: Les faiblesses du système de formation au peigne fin

Le programme en question relève du ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale en tant qu'administration contractante.

Le projet consiste à soutenir l'Unité de gestion du programme «Irada», aux niveaux central et régional dans les 9 gouvernorats d'intervention précités, en mettant à sa disposition une plateforme d'expertises, pour la mise en œuvre d'activités de diagnostic (institutionnel et/ou organisationnel), d'étude et d'appui/accompagnement aux structures régionales et centrales de la formation professionnelle et de l'emploi. Les partenaires socioéconomiques (notamment du secteur privé) vont bénéficier aussi de ladite plateforme.

Diagnostics institutionnels

Les activités viseront à définir et à expérimenter un nouveau cadre de gouvernance décentralisée de la formation professionnelle et de l'emploi intégrant les processus, méthodes et outils de mise en service et de gestion des services proposés.

L'appui se fera à travers notamment la réalisation de diagnostics institutionnels/organisationnels ad hoc du dispositif de la formation professionnelle en Tunisie. Une contribution à la définition et l'expérimentation d'un cadre de référence de la gouvernance régionale est prévue.

Un accompagnement sera également assuré pour la mise en place, le développement et le renforcement des instances régionales de la formation professionnelle et de l'emploi en relation avec les plateformes du Dialogue public-privé des 8 gouvernorats bénéficiaires, l'objectif étant le renforcement des capacités des acteurs et partenaires socioéconomiques publics et privés. Le budget indicatif est de 2.200.000 euros alors que la date prévue pour la publication de l'avis de marché est le mois de novembre 2017.