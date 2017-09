Sénégal: Le Casa Sports signe un accord de partenariat avec un club slovène

Mutualiser et renforcer les synergies entre les différents acteurs afin d'optimiser l'utilisation des ressources… Plus »

En football, après leur indépendance en 1991, la Slovénie a érigé sa propre sélection nationale et sa première grande victoire est sa qualification à l'Euro 2000 jouée aux Pays-Bas et en Belgique à la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud-Japon.

Elle est devenue membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004 et a rejoint la zone Euro et l'espace Schengen en 2007.

Le Casa Sports aura la possibilité d'aller faire son stage de préparation en Slovénie "et les modalités de déplacement et de séjour seront discutées et paraphées dans le document final".

