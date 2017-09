Sénégal: Accident mortel - Le chauffeur du camion écope de trois mois de prison ferme

Mutualiser et renforcer les synergies entre les différents acteurs afin d'optimiser l'utilisation des ressources… Plus »

Pour rappel, jeudi dernier à Pikine Tally Boumack, dans la banlieue dakaroise, le fils du promoteur de lutte Serigne Modou Niang âgé de 3 ans, a été tué par un camion. L'enfant qui jouait derrière le camion gros-porteur, transportant une cargaison de sacs de ciment, a été violemment touché. Et cela au moment où le conducteur du camion était en train de manœuvrer, en faisant marche arrière pour se dégager et reprendre la route.

A la barre, le prévenu a reconnu les faits tout en affirmant n'avoir pas vu le petit. «C'est quand j'ai fini de livrer le ciment que l'incident, c'est produit. Je suis retourné aux abords de mon véhicule pour reprendre la route et quand je faisais marche -arrière, les voisins m'ont avisé de la présence du garçon et lorsque je suis descendu du véhicule, j'ai pu constater les faits. Je ne l'ai pas fait exprès car je n'ai pas vu l'enfant», se dédouane-t-il.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.