Tunisie: Un fonds de garantie des prêts logement

Il s'agit, en outre, d'améliorer et de raiter les situations d'emploi précaire dans le pays (les travailleurs des chantiers, les ménanismes 20 et 16....), sans oublier les mesures qui seront suggérées dans le projet pour impulser l'investissement et et son corollaire l'emploi.

Le projet de la loi de finances 2018 comporte également des mesures à caractère social dont l'une fera l'objet d'une séance de travail ministérielle au cours de cette semaine, à savoir l'institution de programmes pour la réhabilitation et la rénovation des écoles et services des urgences.

La même source a souligné que les personnes ciblées par ce fonds (non des salariés mais des personnes exerçant dans les métiers libres) doivent avoir une activité commerciale réglementée et s'acquitter de leurs impôts, faisant remarquer que le montant qui sera alloué à ce fonds n'est pas encore fixé.

