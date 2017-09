Tunisie: Comité de pilotage de Medrh - Investir dans les compétences

Fort de la réussite de la première édition des Rencontres méditerranéennes des ressources humaines, le Comité de pilotage de Medrh continue son chemin vers le développement des pratiques en matière de gestion des ressources humaines dans la région.

Ce comité de pilotage puise sa richesse et sa force dans sa composition qui rassemble des professionnels reconnus du management des ressources humaines, des acteurs spécialistes de l'organisation et de la communication, ainsi qu'une pointure régionale de la prospective.

Medrh tiendra sa deuxième édition les 3 et 4 novembre 2017 dans un hôtel à Hammamet, en partenariat avec des associations, d'acteurs en ressources humaines, ainsi que l'Aprh (Tunisie) et Agef (Maroc), l'Institut tunisien des études stratégiques (Ites), le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Institut arabe des chefs d'entreprises (Iace).

Un large panel d'acteurs économiques locaux, régionaux et internationaux assurant une excellente qualité d'échanges, de partage et de réseautage.

Plus de 700 professionnels en ressources humaines, venant de divers pays en vue de bénéficier des expériences des uns et des autres, et des apports des experts internationaux,

- plus de 40 exposants intéressés par le partage des pratiques et la consolidation de leur image institutionnelle,

- plus de 40 spécialistes et références internationales venant du monde entier débattre et partager les pratiques et les expériences afin d'enrichir les participants et rehausser les standards appliqués,

- plus de 200 étudiants en mastère RH, ainsi que leurs enseignants venant se rapprocher des acteurs et des meilleures pratiques du domaine.

Soucieux de traiter, sous l'angle de la Prospective stratégique, des thèmes innovants et à fort impact opérationnel, le Comité de pilotage a retenu la thématique suivante pour Medrh 2017: «L'épanouissement professionnel et la performance individuelle et collective : le challenge des DRH et des dirigeants ».