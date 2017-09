Sénégal: Al Amine le missionnaire

Merci Gaston Faye pour les heures inoubliables que nous avons eues à partager le jour du rappel à Dieu du Cheikh, à l'entrée même de la grande demeure.

Gaston, ton cœur hurlait ta peine, tes yeux étaient vides de la grande et si soudaine absence, mais tu restais calme en parlant du maître, de ton repère dans la foi. Al Amine était devenu ton guide amical, sa famille ta famille.

Tu m'as davantage éclairé sur la dimension exceptionnelle de l'homme, dimension qui m'avait frappé lors des chaleureuses audiences qu'il nous a toujours spontanément accordés, moi, les membres de ma familles, mes collaborateurs du spectacle sons et lumières que son fils Hamid, mon neveu, mon ami et mon marabout, ainsi que ses frères, ont créés pour Tivaouane à l'occasion du Gamou.

Al AMINE nous a quittés.

La tragique réalité de la vie qui part, nous a encore frappés, tétanisés. Et pourtant, c'est notre lot quotidien. Et parce que nous somme des hommes, nous ne nous habituerons jamais à sa fulgurance, à sa soudaineté, à sa brutalité, même lorsque en tant que musulmans et croyants, nous l'acceptons.

Un homme de son siècle nous a quittés.

L'homme de Dieu nous laisse orphelins.

Il ne s'agit peut-être de vous ou de moi, encore moins de ses enfants biologiques, mais de tout ce monde inconsolable de talibés, de cette ruche humaine, qui, dès l'annonce de la nouvelle, ont envahi les rues de Tivaouane, pris d'assaut la grande demeure familiale, psalmodiant des prières, les yeux rougis, la poitrine oppressée.

Eux ils savent.

Comme savent tous ceux qui, dès la plus tendre enfance, lui ont tété confiés, ont grandi sous son aile protectrice, n'ont jamais eux de soucis, ni d'éducation, ni de toit, ni de pain, ni de vêtements, ni d'épouses, ni de baptême, ni de moutons de tabaski, ni d'affection : une certitude calme: Allahou Akbar Seydina Mouhamadou Rassoulah (PSL).

Un seul guide, vénéré, mais non déifié : El hadj Malick SY Maodo (RTA).

Étrange constat, presque banal ! Lhomme ne s'habituera jamais à la mort. Les milliers de talibés que la nouvelle a tétanisés, rendu aphones, hagards, comme si la mort ne pouver frapper cet homme si immense dans sa fragilité corporelle, si solide, si plein de vie même dans la vieillesse et la maladie. IL leur paraissait indéracinable.

Superbe et attachante personnalité qui était resté si proche de son humanité d'homme tout cour, qui parfois ruait dans les brancards, sortait de son gong pour rappeler à l'ordre et au retour à Dieu, ceux qui usaient et abusaient de leurs pouvoirs, hommes politiques et autres, pour que le culte de l'équité et de la vérité-vraie prévalent toujours dans leurs actes, pour que l'équilibre sociétal, l'harmonie sociale, la paix, soient préservés.

Eh ! Oui. Al Amine avait le courage de prendre ouvertement position parce que, même guide religieux, et surtout à cause de cela, il avait un devoir d'ingérence pour jouer pleinement sa partition de régulateur social, lorsque les circonstances l'exigeaient.

Cette dimension sociale de l'homme, il y avait été préparé par son vénéré père, Serigne Ababacar SY (RTA). Dès l'âge de 16ans, il l'a mis à l'épreuve dans l'arène si complexe des hommes, ce qui a fait de lui un homme au commerce facile, un homme de contact et de communication, un fin diplomate et un porte parole au verbe juste et efficace.

La foi ne s'apprend pas.

Elle n'est pas héréditaire, physiologiquement parlant.

Elle est le produit, le fruit de l'environnement et des repères moraux dans lesquels on se meut, de l'éducation qu'on reçoit, de la parfaite maîtrise du message prophétique et de son impact profond.

Al amine a ainsi vu, tout naturellement, sa foi grandir, se consolider, se purifier de toute scorie pour devenir cette lumière intérieure que rien n'altère même lorsque la colère ou la surprise ou la douleur, furtivement, la traverse.

Al amine avait cette faculté d'écoute, ce regard si calme, presque détaché mais toujours curieux, voire amusé, qui vous donnait toujours le sentiment d'être compris, d'être entendu, d'être privilégié.

L'homme de Dieu fondamental était là. Ni Hermite, ni marabout enturbanné, obséquieux, engoncé dans sa sainteté, inaccessible.

Un homme parmi les hommes, un fervent talibé de son père, vénérant le guide El hadj Malick SY Maodo (RTA), craignant Dieu et l'aimant de toute sa foi, totalement soumis aux Écritures du Saint Coran transmis par l'Envoyé Seydina Mouhamad (PSL), un continuateur, un propagateur, un perpétuateur, un bâtisseur, un gagneur au nom et pour la Tariha : un rassembleur au nom de la Umma Islamique. Un Musulman.

Mission accomplie.

Babacar, Moustapha, Hamid, Cheikh Tidiane, Sidy Ahmed, Abdoulaye Wone et son épouse, et tous les autres, innombrables : Massa