Tunisie/Guinée: L'opération Guinée est lancée

La priorité est ainsi donnée à l'aspect psychologique et mental, nettement affecté chez les 13 joueurs venant de l'EST et du CSS.

Le coach national n'hésite pas à avouer que l'amère élimination continentale de ces deux clubs l'a décidé à avancer la date du stage de préparation pour la Guinée afin d'extraire les «éliminés» de l'atmosphère -- qui ne doit pas naturellement être gaie -- de leurs clubs respectifs. La concentration requise doit commencer dès cette semaine pour tout ce beau monde.

Bien entendu, l'Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain étant toujours en lice au niveau des compétitions continentales, les six joueurs convoqués appartenant à ces deux clubs ne rejoindront le groupe qu'à partir de dimanche prochain lors du second stage prévu jusqu'au jeudi 5 octobre, date de départ en Guinée.

Quant aux internationaux expatriés, au nombre de huit, ils ne rejoindront, eux aussi, le stage que dimanche prochain.

Un axe défensif à recomposer

La grande nouveauté de cette liste a trait au retour de l'avant-centre Ahmed Akaïchi qui réussit un bon début de saison à Ittihad Jeddah (Arabie Saoudite) et qui était jusque-là écarté par mesure disciplinaire.

Quant à l'attaquant de couloir Wahbi Khazri, exempté face à l'Egypte pour préparer son mariage, puis convoqué et autorisé à partir finaliser son nouveau contrat avec Rennes (L1, France) en plein rassemblement pour préparer la double confrontation face à la RD Congo, il est confirmé.

Mais cette fois, on imagine qu'il ne restera pas sur le banc des remplaçants d'autant qu'il traverse une belle période, comme en témoigne son splendide but à la Madjer pour son baptême du feu rennais.

En revanche, Syam Ben Youssef et Aymen Abdennour (blessé avec l'OM) manqueront à l'appel à l'axe défensif. Le staff technique doit trouver les solutions de rechange, notamment pour relever Ben Youssef, jusque-là très régulier à l'axe des Rouges.

Comme d'habitude, le sélectionneur fait appel à chaque fois à certains éléments qui peuvent paraître des seconds couteaux, mais qui peuvent servir un jour ou l'autre.

Cette fois, le choix s'est porté dans ce rayon sur les gardiens de but Ali Kalai (JSK) et Mohamed Hedi Gaâloul (CSS), sur les défenseurs monastiriens Walid Hicheri et Zied Machmoum et espérantiste Ali Machani, et sur les milieux Ahmed Khelil (CA), Oussama Amdouni (CSS) et Aymen Trabelsi (ESS).

Un centre ultramoderne

Les Aigles ont effectué hier deux séances d'entraînement après s'être contentés d'une seule mardi dans les installations de Tabarka que Maâloul trouve ultramodernes et fonctionnelles.

«Depuis son ouverture en 2013, j'ai toujours dit que le centre de Tabarka est l'un des tout meilleurs en Afrique», souligne-t-il.

Il faudra sans doute s'attendre à voir le onze national revenir très souvent de ce côté du Nord-Ouest...