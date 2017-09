Sénégal: Bonne rentrée des classes - Les points noirs identifiés à Joal-Fadiouth

Mutualiser et renforcer les synergies entre les différents acteurs afin d'optimiser l'utilisation des ressources… Plus »

e maire, Boucar Diouf sur la question, compte prendre des dispositions pratiques avant de procéder à l'érection d'un nouvel établissement scolaire sur le site de l'ancien lycée. Son point de vue est partagé par l'Ief de Mbour 1. Pour lui, point de mettre une nouvelle école sur le site si les conditions ayant conduit à la délocalisation du lycée Léopold Sédar Senghor et à celle du Cem III ne changent pas. Sur la question des coupures d'eau et d'électricité, la municipalité a demandé aux directeurs d'école de donner à temps les factures au lieu de le mettre devant le fait accompli Le maire de Joal-Fadiouth a aussi informé de son engagement à côté de certains établissements scolaires relevant des compétences du conseil départemental de Mbour.

Certains parents d'élèves veulent la conservation du site pour l'érection d'un nouveau Cem ou d'une école primaire. L'argument avancé est l'éloignement des écoles primaires et collèges d'enseignement moyen des quartiers périphériques. Pour eux, l'espace est à conserver aussi pour permettre aux élèves d'y faire des activités sportives avec des infrastructures adéquates pour la préparation des épreuves d'éducation physique et sportive.

L'inspecteur Mbaye a passé en revue les évaluations de l'année scolaire écoulée pour apprécier ensemble avec les acteurs de l'école les résultats au Cfee et Bfem . A la suite de la présentation, il a été demandé aux équipes pédagogiques de travailler à atteindre le cap des 50% de taux de réussite aux examens cités. Selon l'Ief, démarrer les cours, le jour de la rentrée ne relève pas du miracle, ses exigences sont de voir des classes prêtes, des cours désherbées, la présence des maîtres et des élèves, une volonté affichée des parents et une disponibilité d'un minimum pour travailler.

La commune de Joal-Fadiouth a organisé une réunion de préparation de la rentrée des classes en présence du maire de la commune, Boucar Diouf (un inspecteur d'académie à la retraite) et de Moustapha Mbaye, le chef de service de l'inspection de l'Education et de la Formation de Mbour1).

