Congo-Kinshasa: Les opérateurs économiques appelés à payer l'Etat dans la monnaie de la transaction

Les opérateurs économiques œuvrant en République Démocratique du Congo vont désormais payer les droits, impôts taxes et redevances dus au Trésor Public dans la monnaie ayant fait l'objet de la transaction.

C'est la nouvelle mesure prise par le gouvernement congolais par le biais du ministre d'Etat en charge de l'Economie nationale, Joseph Kapika, depuis ce mardi 26 septembre 2017, dans le souci de à l'Etat de disposer des moyens de paiement en devises étrangères.

Joseph Kapika a communiqué cette nouvelle disposition aux au cours de la réunion du Comité de suivi des prix des produits première nécessité qui a réuni, le mercredi 27 septembre 2017 à cabinet, d'une part, les experts des régies financières, et d' part, les opérateurs économiques membres de la FEC (Fédération Entreprises du Congo), COPEMECO (Confédération des Petites et Entreprises Congolaises) et la FENAPEC (Fédération Nationale l'Artisanat, Petites et Moyennes Entreprises du Congo).

« A l'issue des contrôles des prix lancés il y a peu, li a constaté que les opérateurs économiques détiennent deux livres caisse et deux livres de banque. Ils perçoivent l'argent soit monnaie locale ou en devise. A l'occasion de ces transactions, il y des impôts et taxes de l'Etat qui sont compris dans le coût de facture, qu'il s'agisse des ventes en FC ou en devise. Ainsi, demande à tous les opérateurs de verser pour le compte du public ce qui revient à l'Etat en monnaie de la transaction » déclaré le ministre Joseph Kapika.

Il a indiqué par ailleurs que d'autres contrôles économiques prévus à partir du 30 novembre 2017 pour veiller au respect de nouvelle disposition.

Il sied de relever qu'il était question pour le ministre l'Economie, par la tenue de cette réunion, de communiquer à interlocuteurs les mesures de redynamisation des activités de Comité au regard des enjeux de l'heure. L'on signale que commission mise en place depuis quelques années et qui a connu certaine léthargie quant à ses activités, a un rôle important à dans les stratégies de la baisse des prix des produits de nécessité pour maintenir la stabilité du pouvoir d'achat consommateurs. Cette dernière doit veiller et mettre en place mesures nécessaires pour faire baisser les prix des produits première nécessité en RDC et de dénicher ceux qui coutent cher rapport au pouvoir d'achat de la population.

Par la même occasion, Joseph Kapika a échangé avec ses sur la stabilisation du taux de change, sur les efforts gouvernement pour faire revenir à la normale les prix sur le et sur les mesures à prendre à l'approche des festivités de d'années pour qu'il n'y ait pas rupture de stock des produits première nécessité ni surenchère en ce qui concerne les prix. donné que ledit Comité s'est engagé dans la voie de les surveiller de les maitriser.

Nsiku Socrate, représentant de la COPEMECO, a salué l'initiative ministre de l'Economie au regard du rôle que le Comité est appelé jouer suite à la situation de surchauffe constatée sur le marché à la dépréciation de la monnaie et l'instabilité du taux de change rapport aux devises. Choses qui impactent négativement sur le d'achat de la population.