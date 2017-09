Sénégal: Des corps et des vœux

La main interprète de l'intérieur

La main m'a toujours fasciné. Un jour, j'ai écrit ceci : « Le soir, Coumba épouilla sa cadette avant de se coucher. Quand la lueur du jour apparut, elle la lava, la caressa tendrement, prit sa valise mollement et fit un signe d'adieu à une assistance attendrie ; celle-là même qui, la veille, s'émouvait que son époux la giflât. Le plus âgé de la « cohorte » pria pour l'infortunée dame.

Elle donna, comme il est de coutume dans ce patelin, quelques morceaux de sucre à de frêles garçons. Arrivée à la maison de son père, elle eut du mal à s'arracher aux compatissantes étreintes ».

N'avez-vous pas senti, dans chaque phrase, dans chaque action, la présence d'une main leste ou lourde aux gestes tendres et violents (sans pour autant qu'on ait inclus ce mot dans le texte) ? La main exécute les ordres de « l'intérieur » et témoigne de l'intensité émotionnelle. La main est une interprète « polyglotte » qui comprend toutes les langues du désir, de l'intention, de l'amour, de la haine, du doute... Elle est à la fois une arme de tendresse et de brutalité. Jean Jacques Goldman aussi l'a chantée.

« Deunn », la poitrine

Il y a quelques années (disons quelques décennies), parmi les critères officieux de sélection dans les ballets africains, figurait en bonne place, celui des seins bien pointus. Evidemment, cette exigence a été un peu « revue à la baisse » ; les seins étant précocement sollicités aujourd'hui (nous ne faisons naturellement pas référence au mariage précoce mais aux petites jouissances charnelles « hâtives » de nos jouvencelles). « Papa » de l'autre côté de la métropole, principal client de nos ballets nationaux à l'époque de la curiosité de l'art nègre, aimait bien voir nos danseuses avec toute leur fraîcheur indomptée, leurs prouesses corporelles sans que les seins ne se joignissent à la valse étourdissante.

Il ne fallait donc pas que les tétons fussent développés pour que la nudité ne s'assimilât au dévergondage. C'est de l'art ! On applaudira ! De retour au bercail, on pendra la crémaillère pour avoir aiguisé les esprits du « tuteur toubab » et figuré dans le gotha du monde des explorateurs des possibilités du corps tropical... et des seins ! Il valait mieux, pour celles qui aspiraient à une carrière sur la scène, veiller à l'épaisseur des « morceaux de poitrine ». Un ami très taquin, esprit brillant et en perpétuelle divagation, me posa un jour une question fort intéressante. Pourquoi donc, cher ami, les femmes que l'on surprend nues, cachent leurs seins plutôt que leur sexe ?

« Devoir de beauté »

« La femme sénégalaise, étant consciente que son corps est offert aux regards des autres, se rabat désespéremment sur les techniques les plus sophistiquées (pose d'ongles, hanches et sourcils artificiels, lentilles pour changer la couleur des yeux, perruques pour modeler encore et toujours ce corps féminin comme instrument symbolique de la séduction). Pour accéder à la beauté socialement prescrite, la femme doit travailler son image, la façonner, se déguiser en quelque sorte pour correspondre au personnage fabriqué que l'on attend d'elle.

Aujourd'hui, la chirurgie reconstructrice reconstruit ce que la nature, la maladie ou un traumatisme a détruit ou déformé. Par ailleurs, elle se préoccupe de l'aspect cosmétique, en dehors de toute nécessité thérapeutique. La femme peut désormais, avec les moyens nécessaires, se faire le corps de ses rêves (Youssoupha Mané, « L'écriture corporelle féminine au cœur de l'oralité et de la création littéraire sénégalaise »). Oui, je sais, je suis obsédé par nos femmes !