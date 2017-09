Cameroun: Velleités terroristes - Douala se mobilise

Une réunion de sécurité élargie présidée hier par le gouverneur.

Forces de maintien de l'ordre, autorités administratives et politiques, ministres du culte, opérateurs économiques, société civile pays amis et frères, etc. réunis autour du gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, ont dit non au terrorisme au cours d'une réunion de sensibilisation organisée par le patron de la région du Littoral, hier mercredi 27 septembre 2017 à Douala. Il n'est plus question que les habitants vivent une journée d'angoisse comme celle du vendredi 22 septembre dernier, où une bombe de fabrication artisanale a explosé non loin des cuves de la Société camerounaise des Dépôts Pétroliers (Scdp).

Dans son introduction, le gouverneur a précisé aux forces vives de la région du Littoral que la rencontre avait pour but de permettre aux uns et aux autres de s'exprimer librement pour une solution globale contre le terrorisme dans la métropole économique. En outre, il était question de sensibiliser sur les dangers qui peuvent survenir car le phénomène n'est pas étranger au Cameroun. Par ailleurs, c'était aussi l'occasion de s'organiser pour anticiper et mettre hors d'état de nuire les pyromanes et autres vendeurs d'illusions qui n'ont pas de respect pour la personne humaine. Au cours des échanges, de nombreuses propositions ont été faites par les participants en grand nombre dans la salle des banquets des services de la région du Littoral.

Jean-Jacques Ekindi, président du Mouvement progressiste (MP), a préconisé l'organisation d'une manifestation pacifique pour dire non au terrorisme et l'utilisation des réseaux sociaux pour prévenir contre les risques liés au fléau. Les syndicats des transporteurs ont quant à eux demandé le renforcement de la sécurité sur nos routes à travers des fouilles minutieuses de tous les véhicules. Le consul de la République centrafricaine s'est dit choqué de l'accusation de certains médias camerounais de l'implication de son pays dans les différentes attaques. Le diplomate a précisé que le Cameroun est un havre de paix et que ses compatriotes sont de tout coeur avec nous.