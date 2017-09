Cameroun: Logements estudiantins - L'autre équation de la rentrée

Les responsables d'universités font des efforts pour offrir aux étudiants des habitations en fonction de leur bourse.

L'euphorie d'entrer à l'université est très souvent refroidie par la difficile équation du logement. C'est que, trouver un habitat non loin du campus n'est pas chose aisée. Et quand bien même cela est possible, les coûts suffisent à décourager plus d'un. Pour faciliter la tâche aux étudiants, les universités d'Etat leur proposent des chambres dans la cité universitaire. Sauf que la demande va bien audelà de l'offre. Tenez, à l'Université de Yaoundé I qui a sous sa tutelle les facultés des Arts, Lettres et Sciences humaines ; des Sciences ; de l'Education ; de Médecine et Sciences biomédicales mais aussi deux écoles supérieures, seuls 1362 lits sont disponibles et repartis dans des chambres individuelles et collectives. Les coûts de cellesci oscillent entre 4000 et 5000 F par mois. Dans cette université, près de 60.000 étudiants sont pourtant attendus cette année.

Un cadre de cette institution universitaire confie que la hiérarchie est en train d'envisager des solutions pour palier ne serait ce que de moitié ce déficit. « Il y a quelques jours, le recteur s'est entretenu avec des responsables de minicités situées autour de l'université. Il était question de voir dans quelle mesure harmoniser les prix pour permettre aux étudiants d'avoir accès à des logements décents et à des prix abordables. D'autant plus que l'université a des moyens de faire en sorte que les étudiants payent leurs loyers à date», confie notre source. Toutefois pour obtenir une chambre à l'université de Yaoundé I, la procédure « officielle » est disponible sur le site de l'université. Elle se fait au même moment que la préinscription.

Les étudiants qui font leur entrée à l'université et qui ont au maximum 22 ans avec une bonne moyenne au Bacc ou GCE A level sont ceux dont les dossiers seront privilégiés par la commission d'attribution des chambres qui tient ses assises au mois d'octobre. L'université de Yaoundé II, pour sa part, ne dispose pas de mini-cités en son sein mais des zones de résidence. Les chambres des privés situées dans ces zones ont été homologuées par la brigade spéciale des logements. Ceci sous la supervision du sous-préfet et de la division des logements de l'université.

Vous aurez donc des chambres dont les prix oscillent entre 7000 et 25.000 F en fonction de l'accès à ces habitats mais aussi du confort qu'elles offrent. Certaines des chambres qui relèvent également de la compétence de cette institution universitaire sont logés dans le campus de l'université de Yaoundé I. « Nous avons 300 lits à l'université de Yaoundé I où logent principalement les étudiants de l'ESSTIC, de l'IRIC et de l'IFORD. Dans le campus de l'IRIC, nous avons 49 lits pour les étudiants en diplomatie. Ces derniers doivent payer 17.500F par mois », explique Dorothée Ndoumbé, responsable de la communication de cette université.