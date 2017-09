Cameroun: Une aventure vaine

Les dérapages survenus vendredi dernier dans les villes de Bamenda, Buea et Douala mettent à rude épreuve la volonté des Camerounais de vivre ensemble dans une nation paisible et épanouie.

Ces désordres sont d'autant plus condamnables qu'ils prédisent une prétendue partition du Cameroun et se situent dans le prolongement des revendications exprimées par certains compatriotes des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest depuis une dizaine de mois. Lesquelles ont parfois donné lieu à des actes inconsidérés d'atteinte à l'honneur et à la considération des institutions et de leurs symboles. Néanmoins, ces réclamations ont retenu l'attention du président de la République. On sait que le chef de l'Etat a déjà donné une suite favorable à plusieurs de ces revendications.

S'agissant des revendications des enseignants anglophones, le président de la République a ordonné le déblocage d'une subvention de 2 milliards de francs pour les établissements du sous-système anglophone. Le ministère de la Fonction publique a procédé à l'intégration de la première vague des enseignants contractuels du cycle primaire et des enseignants contractuels des cycles secondaires comprenant des anglophones. Un recrutement de 1000 jeunes enseignants bilingues spécialisés dans les domaines des sciences et technologies a aussi été instruit par le chef de l'Etat. De même, un département de Lettres modernes françaises a été créé à l'Ecole normale supérieure (ENS) de l'université de Bamenda pour ne citer que ces mesures.

En ce qui concerne les revendications des avocats anglophones, on retient notamment que le président de la République a instruit l'élaboration d'un projet de loi modifiant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême pour y intégrer une section de la Common Law. Le texte y afférant a été examiné par le parlement au cours de sa session de juin dernier et promulgué par le président de la République. Dans le sens de l'apaisement, le président de la République a ordonné l'arrêt des poursuites judicaires engagées par devant le Tribunal militaire de Yaoundé à l'encontre de 54 accusés qui ont ainsi retrouvé leur totale liberté. D'autres solutions sont en vue pour satisfaire les doléances des compatriotes qui s'estiment frustrés.

Le temps de trouver des solutions à d'autres revendications peut parfois sembler long, il ne justifie pas forcément les abus déplorés depuis le début de cette crise ni les violences de vendredi dernier, ni la prétendue tentative de sécession. Non seulement, ces violences contrarient la cohésion nationale dans ce pays considéré comme le patrimoine commun de tous les Camerounais, elles mettent aussi la paix en danger. Or, comme l'a souligné le président Paul Biya du haut de la tribune de la 72e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies : « Pour le Cameroun, comme pour la plupart de nos Etats, la paix est une condition sine qua non de la survie de l'humanité et de tout développement durable. » A l'évidence, la sécession n'est pas la solution aux revendications des compatriotes des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest.

Encore moins la violence. La solution réside, à coup sûr, dans le dialogue républicain et la réconciliation à travers la prise en compte des soubassements de notre unité et de notre diversité. Il n'est pas superflu d'observer que les velléités sécessionnistes se sont déjà manifestées dans une quarantaine de pays à travers le monde soit douze pays africains, six Etats américains, douze nations asiatiques, six Etats européens et quatre pays du Moyen- Orient. Ces tentatives séparatistes n'ont jamais prospéré. Montrant ainsi qu'une tentative de sécession constitue un risque inutile et une aventure vaine. L'essentiel demeure donc sain et sauf dans la mesure où les Camerounais se reconnaissent toujours comme compatriotes. Il nous appartient cependant de soigner nos blessures en toute responsabilité et de consolider notre volonté de vivre ensemble au sein du Cameroun « Berceau de nos ancêtres » de sorte que notre pays demeure un havre de paix.