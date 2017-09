Cameroun: Velléités de sécession - L'indignation du Sénat

L'institution parlementaire a donné sa position au cours d'une séance de travail extraordinaire présidée par son président, Marcel Niat Njifenji hier à Yaoundé.

L'urgence de la situation a nécessité une mobilisation des sénateurs hier à Yaoundé. Répondant à l'appel de Marcel Niat Njifenji, ils se sont retrouvés au palais des Congrès, siège de l'institution, pour se prononcer sur « la situation sociopolitique préoccupante qui prévaut au Cameroun », a indiqué le président du Sénat. Les discussions se sont déroulées à huis clos.

Mais au début de cette séance de travail extraordinaire, Marcel Niat Njifenji a planté le décor. « Depuis bientôt un an, nous avons noté dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'existence d'un mouvement de mécontentement avec, à la base, des revendications de type corporatiste portées par les avocats et les enseignants », rappellet- il. Mais en dépit des mesures d'apaisement prises par le chef de l'Etat, en vue de la résolution de cette crise, Marcel Niat Njifenji déplore l'escalade dans les mouvements. Il s'agit notamment des attentats à la bombe dans les villes de Bamenda et Douala, des atteintes à la liberté d'entreprendre et d'aller et de venir, des appels incessants à la violation de l'ordre public et même à la sécession.

« Le Sénat, 2e institution de l'Etat ne peut rester indifférent. Il parle d'une seule et même voix pour condamner tous ces actes de violence et particulièrement La remise en cause des institutions établies », a précisé le président du Sénat. Au cours de cette séance de travail à laquelle étaient conviés tous les sénateurs sans distinction de chapelles politiques, Marcel Niat Njifenji a dit porter la voix de ces parlementaires, pour réaffirmer le soutien indéfectible au président Paul Biya. Ce, au regard de la détermination dans le combat mené contre « les ennemis de la paix et du progrès qui, sous le couvert de ces revendications, veulent hypothéquer l'avenir de la jeunesse camerounaise ainsi que l'émergence du Cameroun », s'est-il indigné. Cette sortie de condamnation du Sénat fait suite à celle de l'Assemblée nationale mardi. Pour le parlement donc, pas de sécession au Cameroun.