Afrique Centrale: Modernisation des Finances publiques - Six projets de textes transmis à la CEMAC

Le Comité de pilotage de la plateforme de dialogue sur les finances publiques s'est réuni hier à Yaoundé en sa troisième session.

Deux points au menu : Les dynamiques des réformes sur les finances publiques 2007-2018 et le cadre de dialogue et de partenariat entre le gouvernement et les partenaires techniques financiers. Présidant ces assises, le ministre délégué auprès du ministre des Finances (Minfi), Elung Paul Che, a souligné qu'à ce jour, six textes, dont deux projets de loi et quatre projets de décret ont été élaborés et transmis par le gouvernement à la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac).

L'on attend que l'institution s'assure de leur conformité avec tous les principes qu'elle s'est définis. On note qu'après cette consultation, ces textes pourront entrer dans le processus de validation en interne et aboutir à l'adoption par le parlement de la révision du régime financier d'abord, et des autres textes par la suite. Notamment la nomenclature budgétaire, le régime général de la comptabilité publique, le tableau des opérations, le plan comptable et toutes les autres réformes qui vont avec, en l'occurrence le renforcement de la Chambre des comptes.

« Les autres axes du plan sont progressivement mis en oeuvre depuis 2016 », poursuit-il. On note que d'autres actions ont été opérées autour de ces réformes, notamment la réalisation au premier semestre de cette année de la 2e évaluation du système de gestion des finances publiques suivant la méthodologie PEPA. L'on apprend que la première étape, à savoir le processus de définition d'une nouvelle stratégie de réformes accompagnée de son plan d'action 2019-2021 est d'ores et déjà amorcé et devrait être achevé avant fin 2018.