Sénégal: Désigné meilleur coach en national 1 féminin - Moustapha Gaye salue «un travail d'ensemble» de l'as ville de Dakar

Désigné meilleur entraîneur la saison 2016-2017 en National 1 Féminin, Moustapha Gaye a salué le travail d'équipe abattu cette saison par l'ASC Ville de Dakar.

Une saison qui s'est révélée faste pour une formation au palmarés vierge depuis son accession dans l'élite féminine du basketball sénégalaise. A l'exception du titre de champion qui lui a été ravi en toute fin de saison, l'équipe de la municipalité a raflé cette année tous les trophées mis en jeu à savoir Coupe du maire, coupe du Sénégal, le challenge IAM. Sans compter la couronne qui est revenue à l'internationale Ndéye Séne, élu Reine pour la 4ème fois dans sa carrière.

«Je rends grâce au Bon Dieu, je remercie ceux qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Le mérite revient à l'Asc Ville de Dakar, les dirigeants, les joueuses et les supporters qui sont avec l'équipe. Si je suis élu meilleur coach, et Ndeye Sène meilleure joueuse, c'est parce qu'il y a eu un travail d'ensemble, tout le monde y a participé. Donc, je le dédie à tous les supporters, les joueuses et aussi les dirigeants», a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio Future Médias.

«Ce n'était pas du tout facile. A mon arrivée à l'ASC Ville de Dakar, j'avais dit au président Yatma Diaw que mon objectif était de gagner des coupes. L'année dernière, nous avons disputé trois finales. Cette année le Bon Dieu nous a offert trois coupes. Donc, je ne peux que les remercier. Ma première distinction en tant que meilleur entraîneur remonte à 1995. A cette époque, je venais de débuter ma carrière d'entraîneur. Alors, je tenais à remercier ma famille, mes parents et tous ceux qui m'ont assisté», poursuit-il tout en relevant sa satisfaction de voir un de ses anciens poulains, en l'occurrence, Mamadou Guéye de l'As Douanes, être désigné meilleur entraîneur du National 1 masculin

« J'ai été élu avec Mamadou Gueye «Pa bi», c'est un signe parce qu'il a été mon joueur, mon capitaine d'équipe. Aujourd'hui on est ensemble sur le même plateau, donc c'est une satisfaction», reléve le coach de l'As Ville et par ailleurs sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basket. Mais après quatre participations en Coupe d'Afrique et ses deux trophées continentaux avec les Lionnes, Moustapha Gaye avait annoncé qui 'il va quitter ses fonctions à la tête des Lionnes à la fin de l'Afrobasket 2017.