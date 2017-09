Sénégal: Mise en œuvre des ODD - Dakar abrite un atelier de partage et de pré-validation du rapport national

Le Ministére de l'Economie, des Finances et du Plan, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), organise un atelier de partage et de pré-validation des résultats du rapport, avec la participation des acteurs de la société civile et des élus locaux.

Selon un communiqué, l'objectif principal de cet atelier est de partager les résultats du rapport 2017 de suivi des ODD, et de recueillir la contribution des acteurs de la société civile et des élus locaux.

En septembre 2015, la Communauté internationale a adopté un nouvel agenda pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici à l'horizon 2030. L'engagement à mettre en œuvre efficacement l'Agenda 2030 pour le développement durable, en faveur de toutes les personnes partout dans le monde, en veillant à ce que personne ne soit laissé en rade, vise la réalisation des droits humains.

Le programme 2030 est accepté par tous les pays et s'applique à tous, en tenant compte des différentes réalités nationales, des capacités et des niveaux de développement et en respectant les politiques et les priorités nationales.

Relativement à cet engagement, le Sénégal a pris des dispositions pour l'alignement et l'intégration des ODD dans les politiques publiques, notamment dans le plan d'actions prioritaires du PSE.