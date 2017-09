Afrique: Journée internationale de l'accès universel à l'information

Photo: UNESCO

Journée internationale de l'accès universel à l'information

2017 est la deuxième année au cours de laquelle l’UNESCO célèbre le 28 septembre comme étant la « Journée Internationale de l'Accès Universel à l'Information » (JIAUI). Le 17 novembre 2015, l’UNESCO a adopté une résolution (38 C/70) proclamant le 28 septembre comme Journée Internationale de l'Accès Universel à l'Information (JIAUI).

La JIAUI a une pertinence toute particulière dans le contexte du nouvel Agenda 2030 de développement durable, en particulier avec la cible de l’Objectif de Développement Durable (ODD) 16.10, (link is external) qui appelle à assurer l’accès du public à l’information ainsi que la protection des libertés fondamentaless.

La célébration de l’accès universel à l’information débutera en Tunisie le 25 septembre, avec un évènement réunissant 250 participants afin de discuter des progrès et des nouvelles initiatives réalisés autour de la loi tunisienne pour l’accès à l’information. La législation du pays sur l’accès à l’information est classée par des observateurs spécialisés parmi les dix meilleures au monde en termes de respect des normes internationales. Le Sous-directeur général de l’UNESCO pour la communication et l’information, M. Frank La Rue prendra la parole lors de cet évènement aux côtés d’autres représentants de haut niveau du gouvernement, des médias et de la société civile. L’évènement sera également l’occasion de lancer un nouveau projet de l’UNESCO financé par la Suisse, qui visera à faciliter la coordination entre les organisations de la société civile afin de mettre en œuvre le droit à la loi sur l’information.

Du 27 au 30 septembre 2017, l’UNESCO en partenariat avec le Programme Information pour Tous (PIPT) organisera une Conférence sur le thème « Surmonter les fractures : atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) en Afrique » à Balaclava, Maurice. Cet évènement se composera de séances plénières, d’ateliers et de sessions techniques. Il rassemblera des participants de haut niveau venant de l’ensemble des 54 pays africains, y compris les Présidents/Premiers Ministres, les Ministres de l’information et de la communication ainsi que les Ambassadeurs auprès de l’UNESCO.

Le 28 septembre 2017, le Programme international pour le développement de la communication (PIDC) organisera un deuxième évènement d’une journée, intitulé « IPDCtalks : Dynamiser le développement durable à travers l’accès à l’information » au siège de l’UNESCO à Paris, France. Les ‘IPDCtalks’ auront pour but de souligner et d’expliquer l’importance de l’accès à l’information pour tous les efforts de développement durable réalisés à travers le monde. Cette journée sera constituée d’une série de discussions intéressantes et dynamiques entre dirigeants publics mondiaux, journalistes de renom, jeunes intellectuels et dirigeants communautaires.