Togo: Tikpi Atchadam - "Nous travaillons à libérer des candidatures, même à UNIR"

Attention, les gros bras et les faussaires sont de retour. Leurs nouveaux champs d'action sont les quartiers Kové… Plus »

Il a pour finir appelé les Togolais à une mobilisation croissante les 04 et 05 Octobre prochains, retenus pour les marches de la Coalition des forces démocratiques et la journée Togo mort de demain vendredi.

Pour aller discuter avec un pouvoir qu'il qualifie de "monarchique, sourd-muet et aveugle qui gouverne sans tenir compte des aspirations du peuple", le nouveau chouchou des Togolais opposés au régime de Lomé a fait savoir que "tout dépendra de la thématique" qui doit être "précise et claire", car, ils n'ont "pas enclenché les manifestations pour obtenir un dialogue, des discussions sur des détails dans la Constitution de 1992", mais plutôt la Constitution de 1992 dans son état originel.

En réaction à ceux qui forcent des ramifications entre lui et son ainé du même village de Kparatao, le Général Séyi Mèmène, il se veut catégorique. "Nous n'avons aucun soutien dans l'entourage de Faure, ni de Mèmène, ni des officiers Tèm qui sont sur le terrain et qui font de la politique et s'oposent au PNP", a aussi fait comprendre M. Atchadam.

