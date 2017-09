Ile Maurice: Services hospitaliers - Wellkin plombe la profitabilité du pôle santé de Ciel

La direction de l'hôpital Wellkin, ex-l'Apollo Bramwell, procède actuellement à un exercice de réorganisation de certains de ses départements.

Une démarche visant à améliorer la mauvaise performance financière de cet établissement hospitalier qui a négativement impacté sur le bilan financier de The Medical & Surgical Centre Ltd (MSCL), filiale du groupe CIEL, pour la période se terminant au 30 juin 2017.

MSCL, société holding de l'hôpital Wellkin, du Fortis Clinique Darné et du Café du Volcan, a accusé des pertes de Rs 24 millions pour la même période contre des profits après impôts de Rs 107 millions pour les 15 mois clos le 30 juin 2016. En revanche, elle a engrangé des revenus de Rs 1,2 milliard, comparés aux Rs 994 millions pour les 15 mois de 2016.

Wellkin Hospital, dont les résultats financiers ont été consolidés dans les comptes de MSCL depuis janvier 2017 suivant le rachat par le groupe CIEL, s'appuie sur cette réorganisation pour améliorer l'efficacité des opérations avec une attention particulière sur la qualité des services offerts aux patients. La direction ajoute que Wellkin demeure «un hôpital moderne, avec des équipements de pointe et une équipe médicale rompue aux nouvelles technologies».

Cette réorganisation, nous dit-on, se fait en concertation avec les représentants syndicaux et les employés concernés, qui sont en grande majorité redéployés dans l'hôpital. Le management se sépare cependant de 15 employés dont les postes sont supprimés dans la nouvelle organisation.

Par ailleurs, Fortis Clinique Darné a réalisé une performance financière acceptable, avec des résultats légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière. Des investissements ont été injectés à Fortis Clinique Darné pour améliorer l'expérience des patients. Toutefois, l'hôpital engendre des frais opérationnels importants qu'il est urgent de maîtriser pour stabiliser sa situation financière et en assurer son développement et sa viabilité sur le long terme.

À titre d'exemple, les parcours de soins des patients seront simplifiés grâce à un nouveau département : le Patient Care Service qui regroupera plusieurs étapes administratives et offrira un service rapide et efficace. De nouveaux postes ont également été créés et certains services médicaux renforcés. L'hôpital a notamment accueilli plus de 75 nouveaux em- ployés dans l'équipe clinique, dont 36 infirmiers depuis le début de l'année.

«Des pertes de Rs 24 millions pour la période se terminant au 30 juin 2017.»

MSCL est une filiale de CIEL Healthcare Ltd qui ne limite pas ses opé- rations à Maurice. CIEL Healthcare Ltd est effectivement présent dans le secteur de la santé en Afrique. Ainsi, la compagnie a lancé une filiale, CIEL Heal- thcare Africa, pour mieux y structurer ses opérations. Son choix d'investir dans Hygeia Nigeria Ltd s'ex- plique par le fort potentiel de développement de celuici : 11 branches, 515 clients corporate et 651 fournisseurs de services.*

Par ailleurs, CIEL Healthcare Africa compte étendre sa visibilité dans d'autres pays de l'Afrique sub-saharienne. Cela, afin de mieux y offrir son expertise et renforcer le poids financier du cluster au sein du groupe. Aujourd'hui, CIEL Healthcare contribue Rs 1,2 milliard (6,5 %) au chiffre d'affaires du groupe, qui s'élevait à Rs 18,5 milliards au 30 juin 2016. L'apport du pôle santé, quoique minime, est en constante progression.