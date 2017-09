Afrique: Journée de la mer - Le secteur maritime peut contribuer au développement durable, selon l'ONU

A l'occasion de la Journée mondiale de la mer (28 septembre), l'Organisation maritime internationale (OMI) a rappelé jeudi la contribution du secteur maritime à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

« Les transports maritimes et les ports peuvent jouer un rôle considérable pour aider à établir des conditions propres à améliorer l'emploi, la prospérité et la stabilité par la promotion du commerce maritime », a déclaré le Secrétaire général de l'OMI, Kitack Lim, dans un message à l'occasion de la Journée dont le thème cette année est : 'connecter navires, ports et personnes'.

Pour le chef de l'OMI, les secteurs portuaire et maritime - qui implique les transports maritimes, les ports et le personnel nécessaire à leur fonctionnement - peuvent être créateurs de richesse, « sur terre comme en mer ».

Institution membre des Nations Unies, l'OMI appuie les coopérations établies entre les ports et les navires afin de préserver et de renforcer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du système des transports maritimes.

Selon l'organisation basée à Londres, les avantages que procurent la liberté et l'efficacité des flux des marchandises et du commerce va bien au-delà des navires et des ports proprement dits. Une interface efficace entre les navires et les ports peut améliorer la vie des individus dans le monde entier, en particulier dans le cadre des ODD.

« En tant qu'organisme mondial chargé de réglementer le secteur des transports maritimes, l'OMI peut renforcer cette intégration, car une réglementation cohérente et uniforme facilite la fluidité des échanges commerciaux », a déclaré M. Lim.

Dans une perspective de développement durable, l'OIM souligne la nécessité d'établir un juste équilibre entre les activités humaines et la capacité des océans à rester en bonne santé et à conserver leur diversité à long terme.

« Ce qu'il est convenu d'appeler 'l'économie bleue' est un vaste secteur en pleine croissance », a dit M Lim. « A mesure que ce secteur croît, il doit préserver la sécurité et la sûreté et ne pas menacer l'environnement », a-t-il ajouté, soulignant que l"OMI doit veiller à ce que les transports maritimes continuent de contribuer à l'économie mondiale sans porter préjudice à ce fragile équilibre.

Pour le Secrétaire général de l'OMI, le renforcement de l'efficacité des transports maritimes, dans le cadre de partenariats avec un secteur portuaire appuyé par les gouvernements, sera un facteur déterminant pour garantir la stabilité mondiale et le développement durable dans l'intérêt de tous.