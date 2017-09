Mauritanie: Le MASEF organise un atelier sur la Prévention et la prise en charge des cas de violences basées sur le genre

Deux jours durant, du 27 au 28 septembre courant, les participants à cet atelier de formation se sont familiarisés avec les procédures et le protocole de prise en charge des victimes de violence, avant de formuler des recommandations portant sur l'amélioration de la coordination entre les différents acteurs, la collecte et l'analyse des données, le respect scrupuleux des procédures de prise en charge des victimes.

De même que des participants des six (6) wilayas couvertes par le programme ont fait le déplacement pour assister à cet atelier de formation, ouvert, au nom de Madame la Ministre, par M. Ahmed Salem Ould Bouboutt, Conseiller technique, chargé du genre et Coordinateur de la Promotion de l'Egalité des sexes et des droits en matière de Procréation, en présence du représentant du FNUAP, M. Haidara Senatt.

Le Ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille (MASEF), organise, en collaboration avec le FNUAP, un atelier de formation des acteurs VBG sur la prévention et la prise en charge des cas de violences basées sur le genre.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.